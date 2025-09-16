Zuckerfabrik: Langes Warten auf eine neue Zukunft

Die „Krone“ hat Landesrat Dorner damit konfrontiert. Er versteht den Unmut nicht: „Ein Großprojekt dieser Dimension hat eine durchschnittliche Laufzeit von fünf bis zehn Jahren – von der Konzeption bis zur vollständigen Fertigstellung. Es macht daher wenig Sinn, bei einem riesigen Bauvorhaben, das auf einer Gesamtfläche von 22 Hektar umgesetzt wird, im Wochenrhythmus Neuigkeiten zu präsentieren.“ Aktuell betreue man bereits einen „vielfältigen Mietermix von rund 100 Gewerbemietern mit individuellen Anforderungen.“