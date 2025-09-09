Knipser zieht auch im Käfig immer voll durch

Stürmer Magomed-Emin Dadaev netzte für Austria Salzburgs 1b am Wochenende gleich viermal. Der 23-Jährige knipst aber nicht nur auf dem Fußballplatz den Gegner die Lichter aus, sondern auch als MMA-Kämpfer. Sein großes Ziel ist aber ein Leben als Fußball-Profi.
Mit dem 4:2 gegen Lamprechtshausen feierte Austrias 1b bereits den vierten Sieg im fünften Spiel der 1. Klasse Nord. Dabei kann sich die Truppe von Alexander Vater vor allem bei einem Spieler bedanken: Magomed-Emin Dadaev.
Nach meinem Umzug nach Österreich kam das Interesse am Kicken zurück
Magomed-Emin Dadaev
Der 23-Jährige zeichnete sich für alle vier Treffer verantwortlich. „Es war ein gutes Spiel, ich habe getroffen und wir haben drei wichtige Punkte erzielt“, freute sich der gebürtige Tschetschene. Der nicht nur im Strafraum, sondern auch im Käfig voll durchzieht. Der Kampfsportler ist in der Mixed Martial Arts-Szene unterwegs, und das erfolgreich. Sechsmal stand er bisher im „Ring“, sechsmal hat er diesen als Sieger verlassen. „Es läuft gut. An den Tagen, an denen ich kein Fußballtraining habe, trainiere ich MMA“, erzählt Dadaev.
Wie es zu der ungewöhnlichen Kombination kam? „Seit meiner Kindheit habe ich Fußball gespielt, dann aber aufgehört und mit dem Kampfsport begonnen. Nach meinem Umzug nach Österreich kam das Interesse am Kicken zurück.“
Er verfolgt ein großes Ziel: „Ich bin zur Austria gewechselt, um in die erste Mannschaft zu kommen und Profi zu werden.“
