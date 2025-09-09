Knipser zieht auch im Käfig immer voll durch

Der 23-Jährige zeichnete sich für alle vier Treffer verantwortlich. „Es war ein gutes Spiel, ich habe getroffen und wir haben drei wichtige Punkte erzielt“, freute sich der gebürtige Tschetschene. Der nicht nur im Strafraum, sondern auch im Käfig voll durchzieht. Der Kampfsportler ist in der Mixed Martial Arts-Szene unterwegs, und das erfolgreich. Sechsmal stand er bisher im „Ring“, sechsmal hat er diesen als Sieger verlassen. „Es läuft gut. An den Tagen, an denen ich kein Fußballtraining habe, trainiere ich MMA“, erzählt Dadaev.