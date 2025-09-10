Austria-Neuzugang Gabriel Marusic kickte schon bei Bayern München. In Salzburg soll nächster Schritt in der noch jungen Karriere folgen. Sonntag wartet das Stadtderby mit Liefering.
Selbst wenn er sich in Salzburg schon sehr wohlfühlt – zu Hause ist Gabriel Marusic noch in einem Hotel im Süden der Stadt. „Aber es sollte bald mit der Wohnung klappen“, hofft der Verteidiger der Austria. Groß geworden ist der gebürtige Nürnberger beim FC Bayern. Mit 15 Jahren ging es von seiner Heimatstadt nach München. Mit Frans Krätzig, der jetzt bei den Bullen in der Bundesliga kickt. „Für mich ist damals ein Traum in Erfüllung gegangen“, blickt Marusic zurück.
Dreimal berief ihn der damalige Cheftrainer Julian Nagelsmann in den Spieltagskader des Rekordmeisters ein. Dann bremste ihn ein Kreuzbandriss aus. „Die Zeit danach war schwer. Bayern ist aber immer hinter mir gestanden. Das war nicht selbstverständlich“, betont der 22-Jährige.
Hoffnung auf drei Punkte
Die Zeit in München werde er nie vergessen. Aber: „Ich wollte den nächsten Schritt gehen. Die 2. Liga ist ein gutes Sprungbrett für mich“, sagt der frühere kroatische Nachwuchsnationalspieler, der am liebsten einmal in der Premier League spielen würde. Apropos Nationalteam: Von dort kennt er Dario Bijelic, Mitspieler bei der Austria. Generell fühlt er sich im Team sehr wohl. Nach dem Start mit sieben Punkten aus fünf Spielen wollen die Violetten nachlegen. Im Derby gegen Liefering am Sonntag (10.30). „Ich habe schon viel gehört. Vor allem, dass viele Fans (mehr als 4000 Tickets sind bereits verkauft, Anm.) kommen werden. Ich hoffe, wir holen die nächsten drei Punkte.“
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.