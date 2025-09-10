Vorteilswelt
Austria-Neuzugang

„2. Liga ist ein gutes Sprungbrett für mich“

Salzburg
10.09.2025 12:00
Gabriel Marusic (2. v. l.) mit Eric-Maxim Choupo-Moting, Marcel Sabitzer und Ex-Bulle Sadio ...
Gabriel Marusic (2. v. l.) mit Eric-Maxim Choupo-Moting, Marcel Sabitzer und Ex-Bulle Sadio Mane.(Bild: privat)

Austria-Neuzugang Gabriel Marusic kickte schon bei Bayern München. In Salzburg soll nächster Schritt in der noch jungen Karriere folgen. Sonntag wartet das Stadtderby mit Liefering.

Selbst wenn er sich in Salzburg schon sehr wohlfühlt – zu Hause ist Gabriel Marusic noch in einem Hotel im Süden der Stadt. „Aber es sollte bald mit der Wohnung klappen“, hofft der Verteidiger der Austria. Groß geworden ist der gebürtige Nürnberger beim FC Bayern. Mit 15 Jahren ging es von seiner Heimatstadt nach München. Mit Frans Krätzig, der jetzt bei den Bullen in der Bundesliga kickt. „Für mich ist damals ein Traum in Erfüllung gegangen“, blickt Marusic zurück.

Dreimal berief ihn der damalige Cheftrainer Julian Nagelsmann in den Spieltagskader des Rekordmeisters ein. Dann bremste ihn ein Kreuzbandriss aus. „Die Zeit danach war schwer. Bayern ist aber immer hinter mir gestanden. Das war nicht selbstverständlich“, betont der 22-Jährige.

Bei der Austria fühlt sich Marusic bisher wohl, zeigte sein Können schon.
Bei der Austria fühlt sich Marusic bisher wohl, zeigte sein Können schon.(Bild: GEPA)

Hoffnung auf drei Punkte
Die Zeit in München werde er nie vergessen. Aber: „Ich wollte den nächsten Schritt gehen. Die 2. Liga ist ein gutes Sprungbrett für mich“, sagt der frühere kroatische Nachwuchsnationalspieler, der am liebsten einmal in der Premier League spielen würde. Apropos Nationalteam: Von dort kennt er Dario Bijelic, Mitspieler bei der Austria. Generell fühlt er sich im Team sehr wohl. Nach dem Start mit sieben Punkten aus fünf Spielen wollen die Violetten nachlegen. Im Derby gegen Liefering am Sonntag (10.30). „Ich habe schon viel gehört. Vor allem, dass viele Fans (mehr als 4000 Tickets sind bereits verkauft, Anm.) kommen werden. Ich hoffe, wir holen die nächsten drei Punkte.“

Porträt von Sebastian Steinbichler
Sebastian Steinbichler
