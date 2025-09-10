Hoffnung auf drei Punkte

Die Zeit in München werde er nie vergessen. Aber: „Ich wollte den nächsten Schritt gehen. Die 2. Liga ist ein gutes Sprungbrett für mich“, sagt der frühere kroatische Nachwuchsnationalspieler, der am liebsten einmal in der Premier League spielen würde. Apropos Nationalteam: Von dort kennt er Dario Bijelic, Mitspieler bei der Austria. Generell fühlt er sich im Team sehr wohl. Nach dem Start mit sieben Punkten aus fünf Spielen wollen die Violetten nachlegen. Im Derby gegen Liefering am Sonntag (10.30). „Ich habe schon viel gehört. Vor allem, dass viele Fans (mehr als 4000 Tickets sind bereits verkauft, Anm.) kommen werden. Ich hoffe, wir holen die nächsten drei Punkte.“