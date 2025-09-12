Wie gefährlich sind E-Scooter in unseren Städten?

E-Scooter sind in Städten zu einem immer häufigeren und oft heiß diskutierten Verkehrsmittel geworden. Berichte über, zum Teil sogar, tödliche Unfälle häuften sich zuletzt – und ziehen erste Konsequenzen nach sich. So führte etwa Italien im Juli eine Kennzeichenpflicht für E-Scooter ein, nachdem seit Jahresbeginn bereits 13 tödliche Unfälle gemeldet worden waren.