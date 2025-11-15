Fußgänger in der Nacht von Auto tödlich überrollt

Wollte eigentlich mit Taxi nach Hause

Die Beamten zählten eins und eins zusammen, und es war klar, dass der „Gegenstand“ offenbar der tödlich verletzte Mann gewesen war. Dieser wurde als 35-jähriger Pettenbacher identifiziert. Laut Erhebungen war er am Heimweg von einem Lokal gewesen, wollte zuerst mit dem Taxi fahren, hatte sich dann aber alleine zu Fuß auf den Weg gemacht. Er dürfte dann gestürzt sein und auf der Straße liegen geblieben sein.