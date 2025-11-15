Detroit Pistons feiern neunten Sieg in Folge

Die Detroit Pistons bleiben das Maß aller Dinge in der Eastern Conference der National Basketball Association (NBA). Mit einem 114:105 gegen die Philadelphia 76ers feierten sie den bereits neunten Sieg in Folge, der allerdings erst dank eines 26:15 im Schlussviertel fixiert wurde. Die Partie zählte ebenso wie alle anderen Spiele am Freitag (Ortszeit) auch zum NBA-Cup.