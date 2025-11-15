Vorteilswelt
114:105 gegen 76ers

Detroit Pistons feiern neunten Sieg in Folge

US-Sport
15.11.2025 10:54
Für die Pistons läuft weiterhin alles nach Wunsch.
Für die Pistons läuft weiterhin alles nach Wunsch.(Bild: AP/Ryan Sun)

Die Detroit Pistons bleiben das Maß aller Dinge in der Eastern Conference der National Basketball Association (NBA). Mit einem 114:105 gegen die Philadelphia 76ers feierten sie den bereits neunten Sieg in Folge, der allerdings erst dank eines 26:15 im Schlussviertel fixiert wurde. Die Partie zählte ebenso wie alle anderen Spiele am Freitag (Ortszeit) auch zum NBA-Cup.

Die Milwaukee Bucks, Titelverteidiger in dem Bewerb, der zum dritten Mal ausgetragen wird, mühten sich gegen die Charlotte Hornets und mussten beim 147:134 in die Verlängerung. Kyle Kuzma, ehemaliger Teamkollege von Jakob Pöltl am College bei den Utah Utes, zeichnete für 29 Punkte verantwortlich. Superstar Giannis Antetokounmpo steuerte 25 Zähler und 18 Assists bei.

Curry glänzt mit 49 Punkten
Stephen Curry war mit seiner Saisonbestleistung von 49 Punkten der entscheidende Mann beim 109:108-Sieg seiner Golden State Warriors bei den San Antonio Spurs. 6,4 Sekunden vor der Schlusssirene wurde er gefoult und verwertete beide Freiwürfe zum Turnaround. Nach einem Timeout landete ein umkämpfter Sprungwurf von San Antonios De‘Aaron Fox zweimal auf dem Ring, fiel aber vom Korb und der hauchdünne Sieg der Warriors war perfekt.

„Wagner-Festspiele“ im Finish sorgten für Jubel bei Orlando Magic. Die Franchise aus Florida feierte mit 105:98 gegen die Brooklyn Nets den dritten Sieg in Folge. Der deutsche Welt- und Europameister Franz Wagner traf in der heißen Schlussphase zweimal entscheidend aus der Distanz und war mit 25 Punkten auch Topscorer der Partie.

