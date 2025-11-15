Bahnbrechende App zur Alarmierung nach Skiunfällen

Rettungseinsätze noch schneller abwickeln

Diesen Punkt griff der Zillertaler Markus Rainer auf. Der IT-Experte, Alpinpolizist und Bergretter hatte die Idee zu einer bahnbrechenden App, mit der Einsätze digital dokumentiert werden können. Doch nicht nur das: Die App „AlpinLog“, die vom Zillertaler Unternehmen „inflex“ entwickelt wurde, ermöglicht auch die digitale Alarmierung nach Unfällen in Skigebieten – und hilft so, Einsätze noch rascher abzuwickeln.