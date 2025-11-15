Vorteilswelt
Bereit für WM-Party

So einen Fan-Ansturm gab‘s zuletzt vor zehn Jahren

Fußball International
15.11.2025 11:26
Leo, Lukas und Andreas kamen zum Training nach Paphos.
Leo, Lukas und Andreas kamen zum Training nach Paphos.(Bild: Privat)

Rund 1650 Österreich-Fans kommen heute aus ganz Zypern nach Limassol. Der Trip in die USA haben viele schon geplant: „Der Traum wird wahr!“ 

Die Zyprer werden sich wundern: 60 österreichische Fans in einer Bar in Limassol, die sich gebannt Bosnien gegen Rumänien anschauen. Das soll, ein Sieg der Rangnick-Truppe vorausgesetzt, heute Nacht der Fall sein. „Alles ist reserviert, und dann steigt hoffentlich unsere WM-Party“, lacht Gernot. Der seit 13 Jahren, abgesehen von Corona, kein ÖFB-Länderspiel mehr versäumt hat, heute mit 34 Mitgliedern seiner „GLBG-Crew“ Konrad Laimer und Co. anfeuern wird. Seit Tagen verstreuen sich die rot-weiß-roten Fans auf der Insel: Paphos, Agia Napa, Limassol. Rund 1650, davon 1400 in der Kurve, werden heute dabei sein. Größer war die Auswärts-Unterstützung nur 2015, als 3000 Österreich-Fans in Stockholm die EURO-Quali feierten.

Allesfahrer Gernot mit Franz und Marcel in Agia Napa.
Allesfahrer Gernot mit Franz und Marcel in Agia Napa.(Bild: Privat)

„Jetzt wird mein Kindheitstraum wahr“, ist Joe, den die „Krone“ mit seiner Frau Tini in Paphos traf, überzeugt. „Ich werde eine WM mit Österreich erleben, in den USA mit dabei sein. Egal, wo wir spielen.“

Joe und Tini sind schon in WM-Stimmung.
Joe und Tini sind schon in WM-Stimmung.(Bild: Privat)

Hoffen auf WM-Tickets
Das haben auch die Gmundener Leo, Lukas und Andreas vor: „Wir haben uns schon im Oktober um WM-Karten beworben, leider nicht erfolgreich.“ Noch nicht, als WM-Teilnehmer würde der ÖFB ja Kontingente erhalten. Gestern fuhr das Trio 70 Kilometer von Limassol nach Paphos, nur um beim Abschlusstraining der Rangnick-Truppe 15 Minuten dabei sein zu können.

Andrea und Sandra trafen das Team schon am Flughafen.
Andrea und Sandra trafen das Team schon am Flughafen.(Bild: Privat)

Ohne Leihautos geht für die rot-weiß-roten Fans ohnehin nichts. Denn das Alphamega Stadion ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln nicht zu erreichen. Egal, viele Österreicher bleiben ohnehin noch länger auf der Insel. Erst am Dienstag müssen sie in Wien sein. Um dann im Happel-Oval hoffentlich die (nächste) WM-Party zu feiern …

Porträt von Rainer Bortenschlager
Rainer Bortenschlager
