So einen Fan-Ansturm gab‘s zuletzt vor zehn Jahren

Die Zyprer werden sich wundern: 60 österreichische Fans in einer Bar in Limassol, die sich gebannt Bosnien gegen Rumänien anschauen. Das soll, ein Sieg der Rangnick-Truppe vorausgesetzt, heute Nacht der Fall sein. „Alles ist reserviert, und dann steigt hoffentlich unsere WM-Party“, lacht Gernot. Der seit 13 Jahren, abgesehen von Corona, kein ÖFB-Länderspiel mehr versäumt hat, heute mit 34 Mitgliedern seiner „GLBG-Crew“ Konrad Laimer und Co. anfeuern wird. Seit Tagen verstreuen sich die rot-weiß-roten Fans auf der Insel: Paphos, Agia Napa, Limassol. Rund 1650, davon 1400 in der Kurve, werden heute dabei sein. Größer war die Auswärts-Unterstützung nur 2015, als 3000 Österreich-Fans in Stockholm die EURO-Quali feierten.