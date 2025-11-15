Vorteilswelt
Drohte abzustürzen

Endstation! Schmale Gassen sind NICHTS für Lkw

Tirol
15.11.2025 12:32
Die Bergung des Sattelzuges gestaltete sich schwierig.
Die Bergung des Sattelzuges gestaltete sich schwierig.

Die Irrfahrt eines polnischen Schwerfahrzeuges endete am Freitagnachmittag im Tiroler Zillertal in einer schmalen Gasse. Der Sattelzug kam nicht mehr weiter und drohte sogar noch in einen angrenzenden Bach abzustürzen. Erst am Samstagvormittag gelang dann die Bergung des Lkw.



Schauplatz des Einsatzes war die Kohlgasse im Gemeindegebiet von Uderns. Bereits am Freitagnachmittag dürfte sich der Lenker des polnischen Lkw verfahren und sich in die schmale Gasse verirrt haben.

Über Fahrbahnrand hinausgeraten
Beim Bergauffahren war dann für den Sattelzug, der mit Rohren beladen war, irgendwann Endstation. Das Gefährt geriet teils über den rechten Rand der Fahrbahn hinaus und drohte in den angrenzenden Finsingbach zu stürzen.

Einsatz nach 3 Stunden abgebrochen
Die Freiwillige Feuerwehr rückte an. Die Einsatzkräfte sicherten das Gespann, unterbauten es und konnten es letztlich wieder auf die Straße ziehen. Mehrere Versuche des Fernfahrers, das Gespann wieder rückwärts die Gasse hinunter zu manövrieren, scheiterten. Nach drei Stunden wurde der Einsatz dann zunächst abgebrochen.

Samstagvormittag wurde dieser schließlich fortgesetzt. Diesmal gelang es, den Sattelzug zu bergen – mithilfe eines Abschleppunternehmens.


Hubert Rauth


Tirol

