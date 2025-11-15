Endstation! Schmale Gassen sind NICHTS für Lkw

Die Irrfahrt eines polnischen Schwerfahrzeuges endete am Freitagnachmittag im Tiroler Zillertal in einer schmalen Gasse. Der Sattelzug kam nicht mehr weiter und drohte sogar noch in einen angrenzenden Bach abzustürzen. Erst am Samstagvormittag gelang dann die Bergung des Lkw.
Schauplatz des Einsatzes war die Kohlgasse im Gemeindegebiet von Uderns. Bereits am Freitagnachmittag dürfte sich der Lenker des polnischen Lkw verfahren und sich in die schmale Gasse verirrt haben.
Über Fahrbahnrand hinausgeraten
Beim Bergauffahren war dann für den Sattelzug, der mit Rohren beladen war, irgendwann Endstation. Das Gefährt geriet teils über den rechten Rand der Fahrbahn hinaus und drohte in den angrenzenden Finsingbach zu stürzen.
Einsatz nach 3 Stunden abgebrochen
Die Freiwillige Feuerwehr rückte an. Die Einsatzkräfte sicherten das Gespann, unterbauten es und konnten es letztlich wieder auf die Straße ziehen. Mehrere Versuche des Fernfahrers, das Gespann wieder rückwärts die Gasse hinunter zu manövrieren, scheiterten. Nach drei Stunden wurde der Einsatz dann zunächst abgebrochen.
Samstagvormittag wurde dieser schließlich fortgesetzt. Diesmal gelang es, den Sattelzug zu bergen – mithilfe eines Abschleppunternehmens.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.