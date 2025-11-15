Endstation! Schmale Gassen sind NICHTS für Lkw

Einsatz nach 3 Stunden abgebrochen

Die Freiwillige Feuerwehr rückte an. Die Einsatzkräfte sicherten das Gespann, unterbauten es und konnten es letztlich wieder auf die Straße ziehen. Mehrere Versuche des Fernfahrers, das Gespann wieder rückwärts die Gasse hinunter zu manövrieren, scheiterten. Nach drei Stunden wurde der Einsatz dann zunächst abgebrochen.