Comeback fix! Reichel folgt Geier ins Unterhaus

Der Kärntner Eishockey-Unterhaus hat seinen nächsten Transfercoup. Mit Johannes „Joe“ Reichel gibt der nächste ehemalige KAC-Altstar sein Comeback, folgt damit auch einem Ex-Teamkollegen.
Vor neun Jahren beendete „Joe“ Reichel seine Karriere als Eishockeyprofi beim slowakischen Zweitligisten Zamky. Davor hatte er im Oktober 2015 beim KAC nach 802 Pflichtspielen und fünf Titeln mit den Rotjacken als damaliger Kapitän um Vertragsauflösung gebeten, wechselte in die Slowakei zu Skalica. Nachdem als Profi 2016 endgültig Schluss war hängte er noch zwei Saisonen im Kärntner Unterhaus bei EHC Althofen dran.
