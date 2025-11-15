Wie WK-Funktionäre den Wirtschaftsbund „füttern“

ÖVP-Kammerfunktionäre müssen einen Teil ihrer Aufwandsentschädigung an den Wirtschaftsbund abliefern und diesen quasi mit Geld füttern. Wirbel gibt es auch um das Gehalt von Tirols WK-Direktorin Evelyn Geiger-Anker. Ein „Politik Inoffiziell“ von Claus Meinert, Chefredakteur der „Tiroler Krone“.
„Wie kommen wir denn aus diesem Schlamassel jemals wieder raus?“ Diese Frage bekam ich im Zuge eines Termins diese Woche von einem führenden Mitarbeiter der Wirtschaftskammer Tirol gestellt. Eine ehrliche Frage, auf die es wohl noch länger keine befriedigende Antwort geben wird. Vor allem deshalb, weil möglicherweise erst die Spitze des Eisberges zu erkennen ist, was die Finanzgebarung, den Umgang mit den Zwangsgeldbeiträgen der Pflichtmitglieder betrifft.
