Wie WK-Funktionäre den Wirtschaftsbund „füttern“

„Wie kommen wir denn aus diesem Schlamassel jemals wieder raus?“ Diese Frage bekam ich im Zuge eines Termins diese Woche von einem führenden Mitarbeiter der Wirtschaftskammer Tirol gestellt. Eine ehrliche Frage, auf die es wohl noch länger keine befriedigende Antwort geben wird. Vor allem deshalb, weil möglicherweise erst die Spitze des Eisberges zu erkennen ist, was die Finanzgebarung, den Umgang mit den Zwangsgeldbeiträgen der Pflichtmitglieder betrifft.