Brunner-Privileg für Österreich

ANDERERSEITS hat er nun als EU-Kommissar mit den Agenden der Asyl- und Migrationspolitik eine undankbare und schwierige Aufgabe zugeteilt bekommen. Speziell in Hinblick auf den vor Jahr und Tag beschlossenen EU-Asylpakt kann Brunner wahrscheinlich nur scheitern. Nicht nur wegen dieser Solidaritätsmaßnahmen, deren Umsetzung mutmaßlich die meisten betroffenen EU-Staaten verweigern oder zumindest behindern werden, sondern weil der Pakt insgesamt kaum Chancen auf Realisierung hat. So ist etwa die Einrichtung von Aufnahmezentren an EU-Außengrenzen wie die meisten anderen geplanten Maßnahmen noch in weiter Ferne.