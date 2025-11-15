„MRT-Untersuchung normalerweise keine Routine“

Der Check wurde kürzlich vom Weißen Haus bestätigt und als „reine Routine“ bezeichnet. „Der Arzt sagte, es sei das beste Ergebnis, das er je gesehen habe“, sagte Trump am Freitag vor Reportern. Das Weiße Haus hatte sich zuvor geweigert, Details zu den MRT-Aufnahmen von der Untersuchung vor einem Monat zu nennen, aber erklärt, Trump sei bei bester Gesundheit.