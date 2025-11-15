„MRT-Untersuchung normalerweise keine Routine“

Sein Leibarzt bescheinigt ihm zwar eine „ausgezeichnete Gesundheit“, doch rund um eine MRT-Untersuchung von US-Präsident Donald Trump entbrannten wilde Spekulationen.
Der Check wurde kürzlich vom Weißen Haus bestätigt und als „reine Routine“ bezeichnet. „Der Arzt sagte, es sei das beste Ergebnis, das er je gesehen habe“, sagte Trump am Freitag vor Reportern. Das Weiße Haus hatte sich zuvor geweigert, Details zu den MRT-Aufnahmen von der Untersuchung vor einem Monat zu nennen, aber erklärt, Trump sei bei bester Gesundheit.
Im Regierungsflugzeug „Airforce One“ nahm Trump zu der Untersuchung Stellung:
Medizinische Experten weisen jedoch darauf hin, dass MRTs normalerweise nicht Teil einer Routineuntersuchung sind. Ärzte ordnen sie in der Regel an, um detaillierte Bilder von bestimmten Körperteilen wie der Wirbelsäule, dem Gehirn oder dem Herzen anzufertigen.
Zweite Untersuchung in diesem Jahr
Trump hatte bereits früher mitgeteilt, dass die MRT am 10. Oktober im Walter-Reed-Militärkrankenhaus stattgefunden habe. Es war seine zweite ärztliche Untersuchung in diesem Jahr. Welcher Körperteil dabei untersucht wurde, ist weiterhin unklar.
