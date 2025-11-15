Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mediziner über Trump:

„MRT-Untersuchung normalerweise keine Routine“

Außenpolitik
15.11.2025 11:23
Laut US-Präsident Donald Trump war der Arzt vom Ergebnis seines MRT-Scans begeistert.
Laut US-Präsident Donald Trump war der Arzt vom Ergebnis seines MRT-Scans begeistert.(Bild: Krone KREATIV/AFP/SAUL LOEB, phonlamaiphoto – stock.adobe.com)

Sein Leibarzt bescheinigt ihm zwar eine „ausgezeichnete Gesundheit“, doch rund um eine MRT-Untersuchung von US-Präsident Donald Trump entbrannten wilde Spekulationen.

0 Kommentare

Der Check wurde kürzlich vom Weißen Haus bestätigt und als „reine Routine“ bezeichnet. „Der Arzt sagte, es sei das beste Ergebnis, das er je gesehen habe“, sagte Trump am Freitag vor Reportern. Das Weiße Haus hatte sich zuvor geweigert, Details zu den MRT-Aufnahmen von der Untersuchung vor einem Monat zu nennen, aber erklärt, Trump sei bei bester Gesundheit.

Im Regierungsflugzeug „Airforce One“ nahm Trump zu der Untersuchung Stellung:

Medizinische Experten weisen jedoch darauf hin, dass MRTs normalerweise nicht Teil einer Routineuntersuchung sind. Ärzte ordnen sie in der Regel an, um detaillierte Bilder von bestimmten Körperteilen wie der Wirbelsäule, dem Gehirn oder dem Herzen anzufertigen.

Lesen Sie auch:
US-Präsident Donald Trump hat erneut mit seinem angeblich hohen IQ geprahlt.
„Richtig schwer“
Trump macht Demenztest – und prahlt mit hohem IQ
29.10.2025
„Es war perfekt“
Donald Trump macht MRT – warum, weiß keiner
27.10.2025
Aus für Spekulationen?
Trumps Gesundheit laut Leibarzt „ausgezeichnet“
11.10.2025

Zweite Untersuchung in diesem Jahr
Trump hatte bereits früher mitgeteilt, dass die MRT am 10. Oktober im Walter-Reed-Militärkrankenhaus stattgefunden habe. Es war seine zweite ärztliche Untersuchung in diesem Jahr. Welcher Körperteil dabei untersucht wurde, ist weiterhin unklar.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Durch den Zusammenschnitt entstand bei den Zusehern der Eindruck, US-Präsident Donald Trump ...
„Nächste Woche“
Entschuldigung reicht nicht: Trump will BBC klagen
Scheitert spektakulär
China-SUV kracht bei viralem Stunt in Geländer
Unter Wasser gezogen
Video zeigt Kampf mit Hai – Surfer überlebt!
Die FPÖ will Gemeinde- und Genossenschaftswohnungen vor allem an Österreicherinnen und ...
FPÖ lässt aufhorchen
Befristete Wohnungen für Drittstaatenangehörige
Message Macht Medien
Wehrschütz: „DAS sehe ich als wirkliche Bedrohung“
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
Neuer Freund verleiht Skistar noch größere Flügel
93.391 mal gelesen
Veronika Aigner wurde heuer Doppel-Weltmeisterin und gewann den Gesamtweltcup.
Kärnten
Palmenstrand statt Häfng‘wand: „Es geht ihm gut“
82.569 mal gelesen
Krone Plus Logo
Benjamin H. ist nicht nur kurzfristig weg – er dürfte sich aus dem Klagenfurter Knast in ...
Gericht
Schwester legte Kopftuch ab: 14-Jähriger zuckt aus
78.777 mal gelesen
Die 16-Jährige legte ihr Kopftuch freiwillig ab. Dem Bruder passte das gar nicht.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
912 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Lohnsteuer bis November geht für Pensionen drauf
678 mal kommentiert
Die Pensionen belasten das Budget immer mehr.
Niederösterreich
„Gender-Wahn“ an der Volksschule: Eltern in Rage!
627 mal kommentiert
Aufregung über ein Formular an der Volksschule Absdorf
Mehr Außenpolitik
Fico an Schüler:
„Wenn ihr für Ukraine-Krieg seid, geht dorthin“
Mediziner über Trump:
„MRT-Untersuchung normalerweise keine Routine“
Wirtschaftskammer
Salzburg will Kammerumlage deutlich senken
„Nächste Woche“
Entschuldigung reicht nicht: Trump will BBC klagen
Hohe Inflation
Trump senkt Zölle auf mehrere Lebensmittel
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf