Der Slalom der Damen in Levi – ab 10 Uhr LIVE

Auch die Kroatin Ljutic hat mit 21 Jahren noch jede Menge Entwicklungspotenzial. „Ich bin noch immer in meiner Wachstumsphase.“ Gespannt schauen alle auf Shiffrin, die in Abwesenheit der Langzeitverletzten Petra Vlhova freilich das Zepter im Slalomzirkus innehat. Obwohl die US-Amerikanerin im Vorjahr wegen Verletzungen nur sechs der zehn Torläufe bestritt, fehlten ihr am Ende nur 55 Punkte auf Ljutic. In ihrer Paradedisziplin Slalom hat Shiffrin 64 ihrer 101 Weltcupsiege eingefahren. Selbst Rentier-Patenschaften als Geschenk, wie es sie in Levi für Siege gibt, sind zur Routine geworden. Den nächsten Taufnamen nach Rudolph, Sven, Mr. Gru, Ingemar, Sunny, Lorax, Grogu und Rori wird sie bestimmt bereits im Hinterkopf haben.