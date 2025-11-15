Der Slalom der Damen in Levi – ab 10 Uhr LIVE

In Levi steht heute der Slalom der Damen am Programm. Der erste Durchgang beginnt um 10 Uhr, wir berichten live – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
Mit den Slaloms in Levi geht der Ski-Weltcup am Wochenende in Finnland weiter. US-Superstar Mikaela Shiffrin könnte mit ihren Rentieren in Lappland längst einen Streichelzoo eröffnen, sie geht heute auf ihren neunten Levi-Sieg los. Auch Katharina Liensberger fühlt sich nördlich vom Polarkreis pudelwohl. Im Vorjahr musste sich die Vorarlbergerin nur Shiffrin geschlagen geben.
„Habe noch Potenzial“
Im mitunter mystischen Levi holte Liensberger bereits vier Podestplätze (dreimal Dritte, im Vorjahr Zweite). Für die Vorarlbergerin gilt es, an eine Saison auf konstant hohem Niveau anzuschließen. „Die Konstanz war da“, sagte Liensberger, die im Kugelkampf nur von Zrinka Ljutic besiegt worden war, aber „ich habe noch Potenzial, um wirklich beide Durchgänge dann auf bestem Niveau ins Ziel zu bringen“.
Auch die Kroatin Ljutic hat mit 21 Jahren noch jede Menge Entwicklungspotenzial. „Ich bin noch immer in meiner Wachstumsphase.“ Gespannt schauen alle auf Shiffrin, die in Abwesenheit der Langzeitverletzten Petra Vlhova freilich das Zepter im Slalomzirkus innehat. Obwohl die US-Amerikanerin im Vorjahr wegen Verletzungen nur sechs der zehn Torläufe bestritt, fehlten ihr am Ende nur 55 Punkte auf Ljutic. In ihrer Paradedisziplin Slalom hat Shiffrin 64 ihrer 101 Weltcupsiege eingefahren. Selbst Rentier-Patenschaften als Geschenk, wie es sie in Levi für Siege gibt, sind zur Routine geworden. Den nächsten Taufnamen nach Rudolph, Sven, Mr. Gru, Ingemar, Sunny, Lorax, Grogu und Rori wird sie bestimmt bereits im Hinterkopf haben.
