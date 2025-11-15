Salzburg will Kammerumlage deutlich senken

NEOS begrüßen Ankündigung

Den Vorstoß begrüßen die NEOS. „Das ist ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Wer ernsthaft will, dass Österreichs Wirtschaft wieder auf die Beine kommt, muss die Kammerumlage 2 aber ersatzlos streichen“, sagte Generalsekretär Douglas Hoyos in einer Aussendung. Er fordert die anderen Länderkammern auf, dem Salzburger Beispiel zu folgen und noch weiterzugehen. „Der Rücktritt Harald Mahrers ermöglicht einen kompletten Neustart für die Wirtschaftskammer. Jetzt ist der Zeitpunkt für tiefgreifende Reformen gekommen.“