Was die Stadtpolitik von Pinocchio lernen sollte

Eigentlich dominieren das Klagenfurter Rathaus ein vergiftetes Klima, Intrigen und fragwürdige Machenschaften. Nun mischt auch die kleine italienische Holzpuppe Pinocchio unfreiwillig hinter den Rathausmauern mit. Dabei könnte die Stadtpolitik so einiges aus der Kindererzählung lernen.
Es ist ja schon seit längerer Zeit zum Fremdschämen, was sich in der Klagenfurter Politik abspielt. Und wer glaubt, das Niveau hinter den Rathausmauern könnte nicht noch weiter sinken, der irrt sich wohl. Während sich Stadtchef Christian Scheider und SP-Vize Ronald Rabitsch über offene Briefe beflegeln, mischt sich nun auch Neo-Vizebürgermeister Patrick Jonke in die fragwürdige Diskussion ein. Und ab diesem Punkt bekommt das Wort „Fremdschämen“ noch einmal eine andere Bedeutung. Denn Jonke bezeichnet seinen roten Kontrahenten als „Pinocchio“ und spricht von „dreister Campaigning-Strategie“ im Zuge der WC-Container-Causa.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.