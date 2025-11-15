Autobrand auf S6 entpuppte sich als Lagerfeuer

Lagerfeuer am Pannenstreifen

Doch das war nicht so. Stattdessen fanden die Florianis ein brennendes Lagerfeuer vor. Die Insassen, die aufgrund eines Defekts anhalten mussten, hatten nämlich laut eigenen Angaben bereits drei Stunden vergeblich auf das Eintreffen des Pannendienstes gewartet. Weil ein Heizen im Wagen aufgrund der defekten Batterie nicht möglich gewesen sei, habe man sich entschieden, sich an einem Lagerfeuer zu wärmen – direkt am Pannenstreifen. Das Holz holten sie sich aus dem angrenzenden Wald.