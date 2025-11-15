Autobrand auf S6 entpuppte sich als Lagerfeuer

Alarm auf der Semmering-Schnellstraße: Ein Auto soll am Pannenstreifen in Brand geraten sein. Doch vor Ort zeigte sich: Die Panne gab es zwar wirklich, die Flammen stammten allerdings von einem Lagerfeuer. Den Insassen war nämlich kalt geworden ...
„In meinen mehr als 40 Jahren im Einsatzdienst habe ich schon sehr viel erlebt und gesehen. Dennoch gibt es immer wieder Überraschungen“, schildert Einsatzleiter Thomas Rauch von der Feuerwehr Gloggnitz. Er war mit seinen Kameraden auf die S6 ausgerückt, weil angeblich ein Auto in Brand geraten war.
Lagerfeuer am Pannenstreifen
Doch das war nicht so. Stattdessen fanden die Florianis ein brennendes Lagerfeuer vor. Die Insassen, die aufgrund eines Defekts anhalten mussten, hatten nämlich laut eigenen Angaben bereits drei Stunden vergeblich auf das Eintreffen des Pannendienstes gewartet. Weil ein Heizen im Wagen aufgrund der defekten Batterie nicht möglich gewesen sei, habe man sich entschieden, sich an einem Lagerfeuer zu wärmen – direkt am Pannenstreifen. Das Holz holten sie sich aus dem angrenzenden Wald.
Die Kameraden haben das Feuer schließlich gelöscht und die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Zu diesem Zeitpunkt traf dann auch der Pannendienst ein.
