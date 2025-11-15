Relikt entschärft
Bombenfund in Nürnberg: 21.000 Anrainer evakuiert
In Nürnberg wurde am Freitagnachmittag bei Bauarbeiten im nördlichen Stadtteil Großreuth eine amerikanische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg mit einem Gewicht von etwa 450 Kilogramm gefunden. 21.000 Menschen mussten aus ihren Häusern evakuiert werden. Am Samstag durften sie zurück in ihre Wohnungen.
In der Nacht gegen 3.30 Uhr früh konnte der Blindgänger erfolgreich von drei Sprengmeistern entschärft werden. Der Einsatz hatte etwa eine Stunde gedauert.
Bereits zehn Minuten später gab die Stadt grünes Licht für die Rückkehr der Bewohner in ihre Häuser.
Was zuvor geschehen war: Bei Bauarbeiten in Großreuth waren Arbeiter auf eine etwa 450 Kilogramm schwere amerikanische Fliegerbombe gestoßen. Daraufhin wurde die Avenariusstraße weiträumig abgesperrt.
Größte Evakuierungsaktion der Stadtgeschichte
21.000 Anwohner wurden aufgefordert, ihre Wohnungen zu verlassen – die bisher größte Evakuierungsmaßnahme dieser Art in der Stadtgeschichte.
In den frühen Morgenstunden des Samstags wurde die Bombe erfolgreich entschärft. Um 3.40 Uhr gab die Stadtverwaltung schließlich bekannt, dass alle Betroffenen wieder in ihre Wohnräume zurückkehren dürfen.
