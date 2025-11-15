Falscher Pellets-Händler ergaunert Tausende Euro

Im Oktober trudelte schließlich die nächste Forderung über mehrere Hundert Euro ein. Und auch dieser kam das Opfer nach. Erst als der Täter wenig später eine weitere Überweisung verlangte, und noch immer keine Pellets da waren, erstattete der 67-Jährige dann doch Anzeige. Durch die Tat entstand ihm ein Schaden im niedrigen vierstelligen Bereich.