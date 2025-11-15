Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Fico an Schüler:

„Wenn ihr für Ukraine-Krieg seid, geht dorthin“

Außenpolitik
15.11.2025 10:21
Robert Fico über die demonstrierenden Schüler: „Als sie die Möglichkeit zu diskutieren hatten, ...
Robert Fico über die demonstrierenden Schüler: „Als sie die Möglichkeit zu diskutieren hatten, gingen sie.“(Bild: AFP/KENZO TRIBOUILLARD)

Es begann mit regierungskritischen Kreidebotschaften auf Gehsteigen, in denen die Nähe des slowakischen Regierungschefs Robert Fico zu Russland beklagt wird. Nun hat der Protest, an dem sich offenbar immer mehr Schüler und Studenten beteiligen, seine nächste Stufe erreicht. Bei einem Vortrag des linksnationalen Ministerpräsidenten verließen plötzlich zahlreiche Schüler den Saal und rasselten dabei mit ihren Schlüsseln – in Anspielung an Proteste gegen das kommunistische Regime im Jahr 1989.

0 Kommentare

Fico hatte in seiner Rede im Bezirksamt von Poprad davon gesprochen, dass die EU 140 Millionen Euro für die Fortsetzung des Krieges in der Ukraine bereitstellen werde. Es kam zu etwas Unruhe und Murmeln im Saal, woraufhin der Premierminister sagte: „Wenn ihr in euren schwarzen T-Shirts solche Helden seid und so sehr für diesen Krieg seid, dann geht doch dorthin.“ Etwa 30 Schüler standen auf und gingen aus dem Raum. Einige hielten dabei die ukrainische Flagge hoch (siehe Video unten).

Schülerin beklagt: „Fico war aggressiv und arrogant“
Fico hatte mit den künftigen Jungwählern über Außenpolitik sprechen wollen. „Robert Fico war aggressiv und arrogant. Er war arrogant uns gegenüber“, sagte die 19-jährige Sarah W. gegenüber dem Sender TA3, wie die tschechische Nachrichtenagentur ČTK meldete. „Fico benahm sich wie ein Diktator. Die Studenten zeigten ihm, dass sie keine Angst vor ihm haben“, schrieb die stärkste Oppositionspartei, Progressive Slowakei, in einer Erklärung.

Fico selbst teilte das Video von dem Vorfall in Onlinemedien. Der Ministerpräsident schrieb auf Facebook in Großbuchstaben: „Als sie die Möglichkeit hatten, zu diskutieren, gingen sie“. Der 61-Jährige ergänzte: „Aber es kamen andere, die bereit waren, zu diskutieren und andere Meinungen zu respektieren, denn ohne sie gibt es keine freie Diskussion und ohne freie Diskussion gibt es keine Demokratie.“

Lesen Sie auch:
Robert Fico, Vorsitzender der Partei Smer-Sozialdemokratie, ist aufgrund seiner Politik bei ...
Das steckt dahinter
Europas Sozialdemokraten werfen Fico-Partei raus
17.10.2025
Wegen russischem Öl
Frostige Stimmung zwischen Selenskyj und Fico
05.09.2025
„Was wird bezahlt?“
Große Aufregung um Ficos Putin-Besuch im Kreml
23.12.2024

Schüler nach Kreidebotschaft von Polizei verhört
Das Treffen mit Fico hätte ursprünglich vergangene Woche in einem Gymnasium in Poprad stattfinden sollen, wurde jedoch verschoben. Fico begründete seine Absage mit beruflichen Verpflichtungen. Zuvor waren regierungskritische Kreidebotschaften auf dem Gehsteig in Poprad entdeckt worden. Ein 19-jähriger namens Michal wurde ausgeforscht und von der Schulleiterin den Behörden gemeldet, er hatte Slogans gegen Fico geschrieben, darunter auch eine diffamierende Botschaft („Wie schmeckt Putins Schw***?“). Die Polizei nahm ihn zur Befragung fest, ließ ihn aber wieder frei.

Ein Regierungsbeamter verglich Michal mit dem Attentäter, der Fico im Jahr 2024 mit mehreren Kugeln niedergeschossen hatte. Seit der ersten Kreidebotschaft kamen zahlreiche andere dazu. Es brodelt in der Slowakei.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Ukraine
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Durch den Zusammenschnitt entstand bei den Zusehern der Eindruck, US-Präsident Donald Trump ...
„Nächste Woche“
Entschuldigung reicht nicht: Trump will BBC klagen
Scheitert spektakulär
China-SUV kracht bei viralem Stunt in Geländer
Unter Wasser gezogen
Video zeigt Kampf mit Hai – Surfer überlebt!
Die FPÖ will Gemeinde- und Genossenschaftswohnungen vor allem an Österreicherinnen und ...
FPÖ lässt aufhorchen
Befristete Wohnungen für Drittstaatenangehörige
Message Macht Medien
Wehrschütz: „DAS sehe ich als wirkliche Bedrohung“
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
125.513 mal gelesen
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Ski Alpin
Neuer Freund verleiht Skistar noch größere Flügel
93.390 mal gelesen
Veronika Aigner wurde heuer Doppel-Weltmeisterin und gewann den Gesamtweltcup.
Kärnten
Palmenstrand statt Häfng‘wand: „Es geht ihm gut“
80.611 mal gelesen
Krone Plus Logo
Benjamin H. ist nicht nur kurzfristig weg – er dürfte sich aus dem Klagenfurter Knast in ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
912 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Lohnsteuer bis November geht für Pensionen drauf
678 mal kommentiert
Die Pensionen belasten das Budget immer mehr.
Innenpolitik
Kickl fordert eigenen „Österreich-Korb“ vom Handel
619 mal kommentiert
Kickl will nun Lebensmittel des täglichen Bedarfs und aus der Region zum stabilen Preis bei ...
Mehr Außenpolitik
Fico an Schüler:
„Wenn ihr für Ukraine-Krieg seid, geht dorthin“
„Nächste Woche“
Entschuldigung reicht nicht: Trump will BBC klagen
Hohe Inflation
Trump senkt Zölle auf mehrere Lebensmittel
Nach Eklat im Landtag
„Maß ist voll“: SPÖ kündigt der FPÖ Zusammenarbeit
Krone Plus Logo
WKO-Schlamassel
Kunasek: „Nur Köpfe auszutauschen, ist zu wenig“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf