„Kosten zu hoch“

Wizz Air fliegt bald nicht mehr ab Wien

Reisen & Urlaub
10.09.2025 12:41
Wizz Air: „Der Betrieb von Wien aus ist mit dem Ultra-Low-Cost-Modell nicht mehr vereinbar“
Wizz Air: „Der Betrieb von Wien aus ist mit dem Ultra-Low-Cost-Modell nicht mehr vereinbar“(Bild: P. Huber)

Die Billigfluglinie Wizz Air stellt ihre Flugverbindungen ab Wien Schritt für Schritt ein – beginnend mit Oktober. Passagiere müssen in Zukunft auf die Basis in Bratislava oder Budapest ausweichen.

Die ungarische Billigfluglinie Wizz Air gibt ihren Standort in Wien auf. Nach einer „strategischen Überprüfung“ werde die Basis in zwei Phasen geschlossen, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Demnach werden am 26. Oktober 2025 zwei Flugzeuge aus Wien abgezogen und die Verbindungen nach Bilbao und London-Gatwick eingestellt. Die drei verbleibenden Flugzeuge und die restlichen Strecken werden am 15. März 2026 eingestellt. Wizz Air hat den Standort in Wien 2018 eröffnet und verfügt derzeit über eine Flotte von fünf Airbus A321neo-Flugzeugen, die 28 Strecken in 20 Länder bedienen.

„Kosten in Wien zu hoch“
Als Gründe für den Rückzug nennt die Airline deutlich gestiegene Flughafenentgelte, Steuern und Bodenabfertigungskosten in Wien sowie den strategischen Fokus auf Kernmärkte in Mittel- und Osteuropa. Der Betrieb von Wien aus sei mit dem Ultra-Low-Cost-Modell „nicht mehr vereinbar“, heißt es.

Bratislava und Budapest als Alternativen
Österreichische Kundinnen und Kunden sollen laut Wizz Air weiterhin über die nahe gelegene Basis in Bratislava sowie über Budapest bedient werden. Betroffene Passagiere würden direkt informiert und könnten entweder eine Rückerstattung in Form von Geld oder „WIZZ-Credits“ (120 Prozent des Ticketpreises) erhalten oder auf alternative Wizz-Air-Flüge umbuchen.

254 Beschäftigte betroffen
Für die Belegschaft kündigte das Unternehmen Unterstützung an – etwa mit Versetzungen an andere Standorte und alternativen Positionen innerhalb des Konzerns. Wizz Air beschäftigt am Standort Wien 254 Leute. „Dies war eine schwierige, aber notwendige Entscheidung, um die langfristige Wettbewerbsfähigkeit unseres Unternehmens zu sichern“, erklärte Mauro Peneda, Geschäftsführer von Wizz Air Malta. „Wizz Air ist bestrebt, alle betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter während dieser Übergangsphase zu unterstützen, unter anderem durch Standortwechsel zu anderen Wizz Air-Standorten und – soweit möglich – durch alternative Stellen innerhalb des Unternehmens.“

