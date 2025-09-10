Wizz Air fliegt bald nicht mehr ab Wien

Die ungarische Billigfluglinie Wizz Air gibt ihren Standort in Wien auf. Nach einer „strategischen Überprüfung“ werde die Basis in zwei Phasen geschlossen, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Demnach werden am 26. Oktober 2025 zwei Flugzeuge aus Wien abgezogen und die Verbindungen nach Bilbao und London-Gatwick eingestellt. Die drei verbleibenden Flugzeuge und die restlichen Strecken werden am 15. März 2026 eingestellt. Wizz Air hat den Standort in Wien 2018 eröffnet und verfügt derzeit über eine Flotte von fünf Airbus A321neo-Flugzeugen, die 28 Strecken in 20 Länder bedienen.