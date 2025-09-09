Aufsichtsrat beharrt auf Flug nach Frankfurt

Zentrales Ergebnis: „Die Wiederherstellung der Anbindung an den Hub Frankfurt hat für die nachhaltige Absicherung des Flughafen Linz oberste Priorität. Zu diesem Schluss kommt auch die Zukunftsstrategie für den Flughafen“, sagt Aufsichtsratsvorsitzender und Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner (ÖVP) nach der Sitzung. Das Land bereite eine Ausschreibung der Frankfurt-Verbindung vor, auf die sich Airlines bewerben können. Auch eine öffentliche Subventionierung der Strecke steht im Raum. Zuerst muss aber geprüft werden, ob eine Anschubfinanzierung überhaupt EU-rechtskonform wäre.