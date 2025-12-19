Mehrkosten für mehr Gewicht: „Ist nachvollziehbar“

Bisher war ein zweiter nötiger Sitzplatz kostenlos, doch nun sollen mehrgewichtige Menschen im Flieger der Southwest Airlines künftig tiefer in die Tasche greifen und diesen auch bezahlen, wenn sie durch ihre Maße einen solchen beanspruchen. Nicht nur Personen aus der Plus-Size-Szene kritisieren diese Entscheidung aus unterschiedlichen Gründen. Was hält unsere Community davon? Lesen Sie es im Folgenden!