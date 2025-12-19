Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Forenecho

Mehrkosten für mehr Gewicht: „Ist nachvollziehbar“

Community
19.12.2025 17:02
Für mehr Platz soll man im Flugzeug einer bestimmten Fluglinie jetzt auch mehr zahlen
Für mehr Platz soll man im Flugzeug einer bestimmten Fluglinie jetzt auch mehr zahlen(Bild: Matej Kastelic – stock.adobe.com)

Bisher war ein zweiter nötiger Sitzplatz kostenlos, doch nun sollen mehrgewichtige Menschen im Flieger der Southwest Airlines künftig tiefer in die Tasche greifen und diesen auch bezahlen, wenn sie durch ihre Maße einen solchen beanspruchen. Nicht nur Personen aus der Plus-Size-Szene kritisieren diese Entscheidung aus unterschiedlichen Gründen. Was hält unsere Community davon? Lesen Sie es im Folgenden!

0 Kommentare

Es werden generell höhere Kosten für alle befürchtet. Denn eine Rückerstattung gibt es nur, wenn der Flug nicht ausgebucht ist; andernfalls droht eine Umbuchung. Für den Großteil unserer Leserinnen und Leser ist die Entscheidung der Airline trotzdem verständlich. Viele führen dabei Vergleiche zum mitgeführten Gepäck ins Feld, beispielsweise 1960Ulrike oder Osme.

Leserkommentar Icon
Leserkommentare
Benutzer Avatar
1960Ulrike
Wenn ich mehr Gepäck habe, muss ich auch dafür bezahlen. Es ist halt so, dass der Platz in einem Flugzeug begrenzt ist. Das muss man als Tatsache akzeptieren. Jeder will möglichst günstig fliegen, wenn dann einige Passagiere den doppelten Platz benötigen und dann auch 2 Plätze bezahlen müssen, mag das ärgerlich sein, ist aber einfach so.
Upvotes:15
Downvotes:0
Benutzer Avatar
Osme
Absolut richtig und nachvollziehbar.
Wenn man z.B. selbst 50 Kilo wiegt und der Koffer hat 2 Kilo zuviel, muss man oft draufzahlen wenn man mit dem Koffer insgesamt ca. 73 Kilo wiegt
und der 130 Kilo Mann soll mit Koffer (20 Kilo= 150 Kilo) und Handgepäck gleich viel bezahlen ?
Das muss international nachgemacht werden.
Ich muss ja auch mehr bezahlen, wenn ich mehr Beinfreiheit wünsche z.B. ganz vorne.....
Upvotes:14
Downvotes:1
Benutzer Avatar
INFORMATOR
Eco mini - bis 50 kg
Eco midi - bis 80 kg
Eco maxi - bis 100 kg
Eco supersize über 100 kg

Wenn ich ein Paket mit der Post sende, dann muss ich auch nach Größe und Gewicht für die Beförderung bezahlen.
Upvotes:17
Downvotes:3
Übergepäck kann schließlich auch teuer werden, finden einige
Übergepäck kann schließlich auch teuer werden, finden einige(Bild: Nikolay N. Antonov - stock.adobe.com)


„Bleibt die Frage der praktischen Umsetzung“
Auf der anderen Seite gibt es auch einige, die die Umsetzbarkeit der neuen Regelung infrage stellen. Unter ihnen ist Reburg, der auch der Meinung ist, dass „Übergewicht ja nur ein Aspekt“ sei.

Benutzer Avatar
Reburg
Die Regelung im Flugzeug ist grundsätzlich nachvollziehbar und für so manchen Sitznachbarn tatsächlich eine spürbare Erleichterung. Bleibt nur die Frage der praktischen Umsetzung. Gibt es künftig am Gate eine amtlich genormte „Durchschlupf-Schablone“, ähnlich dem Handgepäcktest? Wer stecken bleibt, darf nachlösen – Sitzplatz XL gegen Aufpreis. Dabei ist Übergewicht ja nur ein Aspekt. Es gibt Menschen mit Hüften wie Wespen, dafür mit einer Schulterbreite wie zwei Kleiderschränke – völlig kalorienunschuldig. Im Grunde geht es den Airlines auch weniger um das Wohl der Passagiere. Denn eine echte Erleichterung ließe sich mit breiteren Sitzen erzielen. Stattdessen setzt man auf millimetergenaue Körpernormen und maximiert lieber die Gewinnmargen – schließlich passt Profit immer noch zwischen Armlehne und Ellbogen.
Upvotes:2
Downvotes:4

 

„Gratis zweiten Sitz streichen ist leicht“
Einige geben auch zu bedenken, dass diese Umstellung die Kosten für alle anderen erhöhen würde. Für FragMichIchWeissEs ist das jedenfalls der falsche Schritt – er findet diese Herangehensweise unfair. Da-Muchi sieht es gar so, dass die Fluglinie so nur Kosten sparen will, anstatt generell in mehr Komfort zu investieren.

Benutzer Avatar
FragMichIchWeissEs
Man sollte nicht zwei Tickets kaufen. Das ist unfair, da ein großer Teil des Ticket-Preis Steuern und Flughafengebühren sind. Man geht ja trotzdem nur einmal durch die Sicherheitskontrolle. Aber die realen zusätzlichen Kosten für den zweiten sitz natürlich schon.
Upvotes:14
Downvotes:2
Benutzer Avatar
0815fuerAIIe
Warum? Das erhöht die Kosten für alle anderen. Kosten durch Sitzpätze = Sitzplatzpreis. Was ist daran unklar.
Upvotes:10
Downvotes:2
Benutzer Avatar
Da-Muchi
Gratis zweiten Sitz streichen is leicht. Größere Sitze anbieten wär halt a Investition und des passt ned ins Geschäftsmodell.
Upvotes:1
Downvotes:19
Mehr Komfort beim Fliegen kann ein wichtiger Faktor sein
Mehr Komfort beim Fliegen kann ein wichtiger Faktor sein(Bild: P. Huber)


„Einfach eine Klasse höher buchen und gut ist“
WerWeissWas stellt als Betroffener jedenfalls klar, dass er sich dadurch nicht diskriminiert fühlt. 

Benutzer Avatar
WerWeissWas
Als Dicker fühle ich mich deswegen zwar nicht diskriminiert, aber ich würde einfach eine Klasse höher buchen und gut ist. So eng möchte ich eh nicht sitzen, oder über zwei Sessel, die in der Mitte geteil und hart sind.
Upvotes:15
Downvotes:0


Was halten Sie von dieser Änderung und sollte das Ihrer Meinung nach auch hierzulande Schule machen? Worin sehen Sie Vor- und Nachteile? Welchem Kommentar können Sie zustimmen und welchen sehen Sie eher kritisch? Teilen Sie Ihre Ansichten gern mit uns und der Community, wir sind gespannt auf Ihre Beiträge!

Porträt von Community
Community
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Folge von Freitag
Dran bleiben und Schritt für Schritt fitter werden
Avatar ist zurück
James Cameron macht das Unmögliche erneut möglich
Suchhundeführerin Lena Tesch wurde noch während der Gala mit ihrer braven „Fanny“ zu einem neuen ...
Lebensretter-Gala
Ein Hoch auf Zivilcourage: Das sind unsere Helden
Zurück nach Pandora
„Avatar 3“ begeistert bei großer Kinopremiere
Mehr Power im Alltag
Diese Übungen sorgen sofort für einen Energiekick
Mehr Forum
Forum
Welche Regeln wollen Sie im Straßenverkehr?
Frage des Tages
Letzte Chance: Haben Sie schon alle Geschenke?
Forum
Wo sparen Sie heuer beim Weihnachtsfest?
Frage des Tages
Wirtschaftsaufschwung: Glauben Sie an Trendwende?
Leseraufruf
Frust unterm Baum: Wo bleibt mein Paket?
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ski Alpin
ÖSV-Pionierin im Alter von 51 Jahren verstorben
195.528 mal gelesen
Alexandra Krings ist tot.
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
161.201 mal gelesen
Vorarlberg
ÖSV-Abfahrerinnen feiern Doppelsieg in St. Moritz
109.879 mal gelesen
Leonie Zegg war in St. Moritz vor allem im oberen Abschnitt eine Klasse für sich.
Mehr Community
Forum
Soll der Wehrdienst auf Frauen ausgeweitet werden?
Frage des Tages
Kommt das Billigstrom-Gesetz bei den Menschen an?
Leseraktion
Zwischen Monitoralarm und Menschlichkeit
Forum
Wie zufrieden sind Sie mit den neuen Öffi-Plänen?
Frage des Tages
Soll die Wehrpflicht verlängert werden?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf