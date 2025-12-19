Mehrkosten für mehr Gewicht: „Ist nachvollziehbar“

Bisher war ein zweiter nötiger Sitzplatz kostenlos, doch nun sollen mehrgewichtige Menschen im Flieger der Southwest Airlines künftig tiefer in die Tasche greifen und diesen auch bezahlen, wenn sie durch ihre Maße einen solchen beanspruchen. Nicht nur Personen aus der Plus-Size-Szene kritisieren diese Entscheidung aus unterschiedlichen Gründen. Was hält unsere Community davon? Lesen Sie es im Folgenden!
Es werden generell höhere Kosten für alle befürchtet. Denn eine Rückerstattung gibt es nur, wenn der Flug nicht ausgebucht ist; andernfalls droht eine Umbuchung. Für den Großteil unserer Leserinnen und Leser ist die Entscheidung der Airline trotzdem verständlich. Viele führen dabei Vergleiche zum mitgeführten Gepäck ins Feld, beispielsweise 1960Ulrike oder Osme.
„Bleibt die Frage der praktischen Umsetzung“
Auf der anderen Seite gibt es auch einige, die die Umsetzbarkeit der neuen Regelung infrage stellen. Unter ihnen ist Reburg, der auch der Meinung ist, dass „Übergewicht ja nur ein Aspekt“ sei.
„Gratis zweiten Sitz streichen ist leicht“
Einige geben auch zu bedenken, dass diese Umstellung die Kosten für alle anderen erhöhen würde. Für FragMichIchWeissEs ist das jedenfalls der falsche Schritt – er findet diese Herangehensweise unfair. Da-Muchi sieht es gar so, dass die Fluglinie so nur Kosten sparen will, anstatt generell in mehr Komfort zu investieren.
„Einfach eine Klasse höher buchen und gut ist“
WerWeissWas stellt als Betroffener jedenfalls klar, dass er sich dadurch nicht diskriminiert fühlt.
Was halten Sie von dieser Änderung und sollte das Ihrer Meinung nach auch hierzulande Schule machen? Worin sehen Sie Vor- und Nachteile? Welchem Kommentar können Sie zustimmen und welchen sehen Sie eher kritisch? Teilen Sie Ihre Ansichten gern mit uns und der Community, wir sind gespannt auf Ihre Beiträge!
