Alcaraz-Trennung? „Hätte man wohl lösen können“

Trennung ging nicht von Ferrero aus

Was genau zum Bruch geführt hat, darüber äußerte sich Ferrero nicht. Jedenfalls hatte der Spanier bereits bei der Bekanntgabe durchblicken lassen, dass die Entscheidung zur Trennung nicht von ihm ausging. „Ich wünschte, ich hätte länger dabei sein können. Ich bin überzeugt, dass schöne Erinnerungen und gute Menschen immer wieder zueinanderfinden“, hieß es in einem Statement.