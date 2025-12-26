Vorteilswelt
Vor Licht ins Dunkel

Ötzis gewinnen Quoten-Duell der Weihnachts-Shows

Salzburg
26.12.2025 18:00
Lisa-Marie präsentierte an der Seite ihres Papas „Zauberhafte Weihnacht“ aus Flachau in ...
Lisa-Marie präsentierte an der Seite ihres Papas „Zauberhafte Weihnacht“ aus Flachau in Salzburg.(Bild: Peter Kivograd)

Auf ihre Moderationspremiere kann Lisa-Marie Friedle definitiv stolz sein! Denn es gab nicht nur viel Lob von den Fans von ihr und Papa DJ Ötzi – jetzt steht auch fest: Das Papa-Tochter-Duo konnte sich den Quoten-Sieg der Weihnachtssendungen im ORF sichern!

Mit einem beachtlichen Marktanteil von 19 Prozent – das entspricht nach Angaben des ORF rund 435.000 Sehern – konnte sich die „Zauberhafte Weihnacht“ mit Lisa-Marie Friedle und DJ Ötzi die Top-Platzierung nach Zuschauern pro Stunde sichern. Die Sendung wurde am vergangenen Samstag zur Primetime auf ORF2 ausgestrahlt. 

Deutlicher weniger Zuschauer konnte der Sender am Heiligen Abend erreichen. Die mehrstündige Spendensendung Licht ins Dunkel konnte als Höchstwert mit dem Weihnachtssingen um 17 Uhr lediglich 175.000 Seher erreichen.

Am Nachmittag des 24. Dezember waren die Haushalte anscheinend mit den Weihnachtsvorbereitungen abgelenkt: Maximal 150.000 Zuschauer schauten pro Stunde zwischen Mittag und 16 Uhr vorbei. Das entspricht einem durchschnittlichen Donnerstagnachmittag auf ORF2.

Mehr Begeisterung als für die stundenlange „Licht ins Dunkel“-Sendestrecke zeigten die Zuschauer um 20.15 Uhr für das Comeback der „Weihnacht auf Gut Aiderbichl“. 17 Prozent Marktanteil konnte die Sendung vom Tierrettungshof mit Stefanie Hertel und Marco Ventre verbuchen. Das entspricht rund 227.000 Sehern.

Elisa Torner
Salzburg

