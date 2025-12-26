Lenker flüchtete 200 Kilometer weit vor Polizei

Der 44-Jährige, der einen Opel mit deutscher Zulassung fuhr, hatte in der Nacht zum Freitag bei seiner Einreise nach Bayern Stoppsignale von Polizisten ignoriert. Er fuhr auf der A3 in Richtung Regensburg bis zur Anschlussstelle Aicha, um dann auf der A3 wieder zurück nach Oberösterreich zu fahren.