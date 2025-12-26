Feuermelder warnte Bewohner und rettete Leben

Brand im Keller ausgebrochen

Unter schwerem Atemschutz konnte der Brand im Keller innerhalb kürzester Zeit von den Profis abgelöscht werden. Anschließend wurde durch den zweiten Atemschutztrupp Brandgut aus dem Keller entfernt und das Gebäude belüftet. Die Feuerwehr Gols stand mit fünf Fahrzeugen und 31 Mann/ Frau für etwa zweieinhalb Stunden im Einsatz.