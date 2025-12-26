Vorteilswelt
Brand am Stefanitag

Feuermelder warnte Bewohner und rettete Leben

Burgenland
26.12.2025 14:52
Die Kameraden löschten das Brandgut im Keller und befreiten das Haus anschließend vom Rauch.
Die Kameraden löschten das Brandgut im Keller und befreiten das Haus anschließend vom Rauch.

Die Sirene schlug um 6.35 Uhr an, danach ging es schnell. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Gols im Burgenland rückten aus und konnten relativ rasch nach dem Eintreffen „Brand aus“ geben.

Als die Feuerwehrleute in der Heidesiedlung ankamen, drang bereits dichter Rauch aus der Eingangstür. „Glücklicherweise konnten alle Personen das Gebäude selbstständig verlassen“, so einer der Feuerwehrmänner. „Ein Home-Melder hat somit erneut Menschenleben gerettet.“

Brand im Keller ausgebrochen
Unter schwerem Atemschutz konnte der Brand im Keller innerhalb kürzester Zeit von den Profis abgelöscht werden. Anschließend wurde durch den zweiten Atemschutztrupp Brandgut aus dem Keller entfernt und das Gebäude belüftet. Die Feuerwehr Gols stand mit fünf Fahrzeugen und 31 Mann/ Frau für etwa zweieinhalb Stunden im Einsatz. 

