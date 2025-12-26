Feuermelder warnte Bewohner und rettete Leben

Die Sirene schlug um 6.35 Uhr an, danach ging es schnell. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Gols im Burgenland rückten aus und konnten relativ rasch nach dem Eintreffen „Brand aus“ geben.
Als die Feuerwehrleute in der Heidesiedlung ankamen, drang bereits dichter Rauch aus der Eingangstür. „Glücklicherweise konnten alle Personen das Gebäude selbstständig verlassen“, so einer der Feuerwehrmänner. „Ein Home-Melder hat somit erneut Menschenleben gerettet.“
Brand im Keller ausgebrochen
Unter schwerem Atemschutz konnte der Brand im Keller innerhalb kürzester Zeit von den Profis abgelöscht werden. Anschließend wurde durch den zweiten Atemschutztrupp Brandgut aus dem Keller entfernt und das Gebäude belüftet. Die Feuerwehr Gols stand mit fünf Fahrzeugen und 31 Mann/ Frau für etwa zweieinhalb Stunden im Einsatz.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.