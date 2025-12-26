Windmessungen auf Alm trotz starkem Gegenwind

Bürgerinitiative stellt sich weiter gegen Windpark

Weiter klar gegen das Projekt stellt sich die „Bürgerinitiative gegen Windräder auf der Compedal“. Im Gespräch mit der „Krone“ verweist Sprecher Robert Lukasser-Weitlaner darauf, dass man aktuell keine Handhabe besitze, sich gegen die Montage des Messgerätes zu wehren. Alle Schritte dafür seien durch die Behörden genehmigt worden. „Sie gehen ihren Weg und wollen es mit Gewalt durchsetzen“, betont er.