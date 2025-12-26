Angriff mit Messer und Flüssigkeit: 15 Verletzte

Täter trug auch eine Atemschutzmaske

Der mutmaßliche Angreifer wurde festgenommen, ihm wird Medienberichten zufolge versuchter Mord zur Last gelegt. Die Zeitung „Asahi Shimbun“ berichtete, der Mann im Alter zwischen 30 und 40 Jahren sei bei dem Angriff mit einem Survival-Messer bewaffnet gewesen und habe offenbar eine Gasmaske getragen. Demnach gibt es eine Verbindung zwischen ihm und der Fabrik. Laut dem Rundfunksender NHK gab der Festgenommene sein Alter gegenüber der Polizei mit 38 Jahren an.