Happel-Stadion? Der Status quo ist zum Schämen!

Wiens Ernst-Happel-Stadion wurde 1931 eröffnet, die letzte Renovierung ging zwischen 2005 und 2008 für die EM-Endrunde über die Bühne. Vor allem mit kosmetischen und technischen Umbauten, die an die 40 Millionen Euro verschlungen haben. Der Status quo ist zum Schämen. Es bröckelt an allen Ecken und Enden. Eine Betonburg, die im Inneren einer Ruine gleicht. Seit 2008 keine Weiterentwicklung, Mitarbeiter, Kantineure und Medien klagen über unzumutbare Arbeitszustände. Kritik wird ignoriert, Probleme werden zur Seite geschoben. Irgendwie ist es ein weiterer Beweis, dass Wien alles andere als eine Sportstadt ist …