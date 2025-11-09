Gala! Lionel Messi sorgt einmal mehr für Staunen

Nächste Gala von Lionel Messi! Mit einer überragenden Vorstellung führte der Fußball-Ausnahmekönner Inter Miami ins Viertelfinale der MLS-Playoffs.
Der Argentinier erzielte beim 4:0 (2:0) im dritten und entscheidenden Spiel der Erstrunden-Serie gegen den Nashville SC die ersten beiden Treffer und war an den beiden Toren von Tadeo Allende nach der Pause beteiligt.
„Ich möchte Leo zu seiner Leistung gratulieren“, meinte Trainer Javier Mascherano. „Ihn mit 38 Jahren noch so pressen zu sehen, ist unglaublich. Wir alle kennen Leos Fähigkeiten am Ball, aber was Leo heute ohne Ball gezeigt hat, war beeindruckend.“
Premiere für Inter Miami
Damit kommt es zu einer Premiere! Miami steht erstmals in der noch jungen Klub-Geschichte im Playoff-Viertelfinale und trifft auf den Cincinnati FC. Im Vorjahr war das Team um den achtfachen Weltfußballer als Sieger der Hauptrunde überraschend in der ersten Playoff-Runde gescheitert.
