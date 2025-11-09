Die Weltelite bleibt Gast in Schönbrunn

Nach der spektakulären Wien-Premiere kommt die Global Champions Tour bis 2030 in Hauptstadt.
Das atemberaubende Ambiente, sportliche Höchstleistungen, perfekte Organisation, begeisterte Athleten und riesiges Fan-Interesse! Nach der gelungenen Wien-Premiere der Longines Global Champions Tour war eine Fortsetzung vor dem Schloss Schönbrunn die logische Folge – nach kurzen, intensiven Gesprächen freuen sich die Wien-Veranstalter um Sonja Klima und Helmut Morbitzer nun über eine Kooperation mit der Top-Serie des Pferdesports bis 2030!
Bei der auch die „Krone“ als Partner der ersten Stunde wieder kräftig mitmischt, schon im Advent wird es daher erste Pakete für Pferdesportbegeisterte zu gewinnen geben! „Bei der Premiere ist alles am schwierigsten, mit unserem Team haben wir es aber grandios gemeistert. Großer Dank gilt Klaus Panholzer von der Schönbrunn Group sowie Gerd Koch von den Bundesgärten“, so Klima. Die vor Tatendrang strotzt: das Programm für 2026 wird auf vier Tage (24. bis 27. September) ausgeweitet, soll dank Village und Kinder-Ecke weiter als Treffpunkt für Sport, Lifestyle, Wirtschaft und Familie dienen: „Ein Mix, den es so sonst nirgends gibt“, weiß Morbitzer, der auch die wirtschaftliche Bedeutung des neuen Fünf-Jahres-Vertrags hervorstreicht: „Dank der Planbarkeit können wir Sponsoren und Partnern attraktive Kooperationen anbieten!“
