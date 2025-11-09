Die Weltelite bleibt Gast in Schönbrunn

Bei der auch die „Krone“ als Partner der ersten Stunde wieder kräftig mitmischt, schon im Advent wird es daher erste Pakete für Pferdesportbegeisterte zu gewinnen geben! „Bei der Premiere ist alles am schwierigsten, mit unserem Team haben wir es aber grandios gemeistert. Großer Dank gilt Klaus Panholzer von der Schönbrunn Group sowie Gerd Koch von den Bundesgärten“, so Klima. Die vor Tatendrang strotzt: das Programm für 2026 wird auf vier Tage (24. bis 27. September) ausgeweitet, soll dank Village und Kinder-Ecke weiter als Treffpunkt für Sport, Lifestyle, Wirtschaft und Familie dienen: „Ein Mix, den es so sonst nirgends gibt“, weiß Morbitzer, der auch die wirtschaftliche Bedeutung des neuen Fünf-Jahres-Vertrags hervorstreicht: „Dank der Planbarkeit können wir Sponsoren und Partnern attraktive Kooperationen anbieten!“