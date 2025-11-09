Rapid: Kein Underdog! Das muss man auch sehen

„Seit ich hier bei Rapid bin, höre ich vor jedem Spiel, dass drei Punkte Pflicht sind“, schmunzelt Peter Stöger süffisant. Auch er kennt die Tivoli-Statistik. Seit die Wattener zurück in der Bundesliga sind, gewann Grün-Weiß in Tirol sieben der neun Partien, verlor nie. Und auch in dieser Saison glückte der einzige dominante Sieg just gegen die Semlic-Truppe – 4:1 in Hütteldorf. Damals brachten die Joker Energie, lag Rapid fünf Punkte vor Salzburg an der Tabellenspitze – nicht einmal zwei Monate später ist das gefühlt eine Ewigkeit her.