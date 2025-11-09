Wir müssen keine Angst vor den Habsburgern haben

Machen wir uns nichts vor: Was uns in Zukunft wirtschaftlich retten wird, ist unsere Geschichte – die Habsburgische Geschichte. Wir sind wirtschaftlich nicht mehr konkurrenzfähig. Unsere Standortpolitik ist eine Katastrophe. Unserem Gesundheits- und Sozialsystem geht das Geld aus. Die Digitalisierung haben wir verschlafen und es droht Gleiches bei der KI-Technologie. Aber wir haben etwas, worum uns die ganze Welt beneidet: unsere Geschichte und Kultur. Wir sind ein lebendes Museum und daran verdienen wir gut. In Schloss Schönbrunn werden wohl bald Stahlträger eingezogen werden müssen, weil die alte Residenz die Millionen Besucher jährlich bald nicht mehr verdauen kann. Wer die kaiserliche Schatzkammer an einem beliebigen Tag besucht, sieht Massen aus aller Welt. Was wollen sie sehen? Imperiale Geschichte.