„Zum 18. Geburtstag gab‘s als Geschenk Kokain!“

Am Anfang wusste ein junger Kärntner noch nicht einmal, wie er das Rauschgift nehmen sollte, das ihm seine Freunde zum 18er spendiert hatten – doch er lernte schnell. Und landete in einer Abwärtsspirale, die ihn ebenso vor Gericht brachte wie zwei weitere Süchtige, von denen einer im Rausch auch die Feuerwehr narrte.