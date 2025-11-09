„Zum 18. Geburtstag gab‘s als Geschenk Kokain!“

Am Anfang wusste ein junger Kärntner noch nicht einmal, wie er das Rauschgift nehmen sollte, das ihm seine Freunde zum 18er spendiert hatten – doch er lernte schnell. Und landete in einer Abwärtsspirale, die ihn ebenso vor Gericht brachte wie zwei weitere Süchtige, von denen einer im Rausch auch die Feuerwehr narrte.
Bei Richter Uwe Dumpelnik ist diesmal am Landesgericht Klagenfurt Suchtgift-Tag – ein Junkie nach dem anderen muss auf der Anklagebank Platz nehmen. Und manche sind erschreckend jung und erschreckend verzweifelt.
