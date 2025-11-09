Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ried: „Sorry Linzer“

„Noch nie erlebt!“ Mega-Eklat bei Bundesliga-Derby

Bundesliga
09.11.2025 07:06
Ein Bild mit Symbolwert: Bei Ried gingen die Emotionen zu hoch.
Ein Bild mit Symbolwert: Bei Ried gingen die Emotionen zu hoch.(Bild: GEPA)

Erst über die Stadion-Lautsprecher skandalös beschimpft, dann in der 97. Minute auch noch geschlagen. Blau-Weiß Linz musste im Oberösterreich-Derby am Samstag gegen Ried leiden.

0 Kommentare

Mega-Eklat wenige Minuten vorm Anpfiff des Derbys in Ried. Als die Teams bereits im Spielertunnel stehen, wird einem „Capo“ des Ried-Fanklubs „Glory Boys“ zum Dirigieren einer erstmalig in der gesamten Arena steigenden Choreo ein Mikro in die Hand gedrückt.

Ein kapitaler Fehler! Denn damit erst einmal bewaffnet, packt der Einpeitscher nicht den „Dirigentenstab“ aus, sondern tiefste Fäkalsprache, verunglimpft Spieler, Betreuer, Bosse und Fans von Gegner FC Blau-Weiß. Unsympathisch! Peinlich! Letztklassig!

„Das geht natürlich überhaupt nicht, ich kann alle Gäste aus Linz nur um Verzeihung bitten“, meinte Ried-Vorstand Roland Daxl. Klub-Präsident Thomas Gahleitner blies ins gleiche Horn: „Das ist absolut nicht unsere Innviertler Art, tausendmal sorry!“ Und was sagte Blau-Weiß? Geschäftsführer Christoph Peschek: „Wenn Ried das von einer Tribüne mit einem Megafon macht, ist das okay – aber das war unüblich, so etwas habe ich in der Bundesliga noch nie erlebt.“ Nachsatz. „Aber wir stehen da drüber!“

Christoph Peschek
Christoph Peschek(Bild: GEPA)

Nicht so einfach werden die Linzer aber über die vierte Liga-Pleite in Folge stehen können. Die nach dem Weissman-1:1 (71.) Ried-Legionär Mutandwa in der 97. Minute besiegelte.

Lesen Sie auch:
Die SV Ried jubelte spät in der Nachspielzeit über den Derby-Sieg.
Tor in 97. Minute
Ried gewinnt OÖ-Derby spät in der Nachspielzeit
08.11.2025

Bei BW Linz explodierte nach der Pleite der Frust
Danach explodierte bei Blau-Weiß der Frust. Weissmann schleuderte beim Abgang eine Trinkflasche durch den Spielertunnel, verfehlte dabei eine Ried-Ordnerin nur knapp. Kapitän Manuel Maranda: „Diese Niederlage tut extrem weh, wir haben alles gegeben, können uns eigentlich nicht viel vorwerfen!“ Im Gegensatz zu Sieger Ried!

Porträt von Michael Schütz
Michael Schütz
Porträt von Georg Leblhuber
Georg Leblhuber
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
LinzRied
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Tirol
Therapeut nahm Brustwarze von Patientin in Mund
128.318 mal gelesen
Ein Physiotherapeut soll die Situation in seiner Praxis schamlos ausgenützt haben.
Wien
Schüsse in Wiener Lokal: Todesopfer nach Streit
116.746 mal gelesen
Großeinsatz in Wien-Ottakring am Donnerstagabend.
Kärnten
Betrugsopfer steht mit Umzugswagen vor Musikstar
104.576 mal gelesen
Krone Plus Logo
Vor dem Haus von Nockis-Star Gottfried Würcher stand plötzlich eine Deutsche mit Umzugkartons.
Mehr Bundesliga
Ried: „Sorry Linzer“
„Noch nie erlebt!“ Mega-Eklat bei Bundesliga-Derby
Rapid-Boss Wrabetz:
„Meister! Das sind wir dem Verein schuldig“
Bundesliga im Ticker
WSG Tirol gegen Rapid Wien ab 14.30 Uhr LIVE
Bundesliga im Ticker
Spitzenspiel! Sturm gegen Salzburg ab 17 Uhr LIVE
Spiel hier im Ticker
Bundesliga: LASK gegen Altach ab 14.30 Uhr LIVE

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf