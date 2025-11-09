„Noch nie erlebt!“ Mega-Eklat bei Bundesliga-Derby

„Das geht natürlich überhaupt nicht, ich kann alle Gäste aus Linz nur um Verzeihung bitten“, meinte Ried-Vorstand Roland Daxl. Klub-Präsident Thomas Gahleitner blies ins gleiche Horn: „Das ist absolut nicht unsere Innviertler Art, tausendmal sorry!“ Und was sagte Blau-Weiß? Geschäftsführer Christoph Peschek: „Wenn Ried das von einer Tribüne mit einem Megafon macht, ist das okay – aber das war unüblich, so etwas habe ich in der Bundesliga noch nie erlebt.“ Nachsatz. „Aber wir stehen da drüber!“