Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Geschäfte unter Druck

Warum Schuhhändler immer mehr an Boden verlieren

Wirtschaft
09.11.2025 08:00
Wird dieser Mann den Schuh im Geschäft kaufen oder online bestellen?
Wird dieser Mann den Schuh im Geschäft kaufen oder online bestellen?(Bild: Petro - stock.adobe.com)

Auf den ersten Blick ist das reale Umsatzplus von 7,5 Prozent ein Erfolg für den heimischen Schuhhandel. Doch dieser statistische Erfolg verdeckt die wahren Probleme der Branche. Was der Exit großer Marken und verändertes Kaufverhalten in den Läden auf den Einkaufsstraßen angerichtet hat.

0 Kommentare

Die rückläufigen Umsätze der vergangenen Jahre haben im österreichischen Schuhhandel für eine Marktbereinigung gesorgt. Die Liste der etablierten Unternehmen, die zusperren mussten ist lang: CCC, Delka, Salamander, Reno, Stiefelkönig und Vögele Shoes. Doch die Krise ist noch nicht vorbei. Welche Folgen die Übernahme von Leder & Schuh (Humanic und Co.) durch den slowenischen Mass und seinen Finanzpartner haben wird, ist offen. Ein Einblick in den derzeitigen Zustand der Schuhbranche:

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Lisa-Marie Wögerbauer
Lisa-Marie Wögerbauer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Krone Plus Logo
Mit Krone+ mitdiskutieren
Erhalten Sie Zugang zu allen Kommentaren und diskutieren Sie mit über die wichtigsten Themen.
Abo auswählen

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Gala in St. Pölten
„Krone“-Herzensmensch: Diese Helden bereichern NÖ!
Nationalratspräsident Walter Rosenkranz hat nach seinem Erlebnis im Vorjahr auf die Teilnahme am ...
Novemberpogrome Wien
Rosenkranz nahm nicht an offiziellem Gedenken teil
Die ehemalige Lehrerin „Abby“ Zwerner (28) erhob Klage gegen die stellvertretende Schulleiterin ...
Schüler (6) drückte ab
Lehrerin erhält nach Schuss Millionenentschädigung
Dashcam zeigt Unglück
UPS-Absturz: Triebwerk löste sich während Start
Nach Angriff auf Lokal
Inhaber entsetzt: „Wollen kein Rechts, kein Links“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Tirol
Therapeut nahm Brustwarze von Patientin in Mund
130.628 mal gelesen
Ein Physiotherapeut soll die Situation in seiner Praxis schamlos ausgenützt haben.
Wien
Schüsse in Wiener Lokal: Todesopfer nach Streit
116.876 mal gelesen
Großeinsatz in Wien-Ottakring am Donnerstagabend.
Kärnten
Betrugsopfer steht mit Umzugswagen vor Musikstar
104.870 mal gelesen
Krone Plus Logo
Vor dem Haus von Nockis-Star Gottfried Würcher stand plötzlich eine Deutsche mit Umzugkartons.
Mehr Wirtschaft
Krone Plus Logo
Geschäfte unter Druck
Warum Schuhhändler immer mehr an Boden verlieren
Krone Plus Logo
Bald Billionär?
Was Sie mit Elon Musks Vermögen kaufen könnten
WKO-Gagen
Mahrer gibt „Fehler“ zu, Erhöhungen kommen dennoch
Krone Plus Logo
Große Erfindermesse
Messerscharfe Idee brachte Austro-Tüftlern Gold!
Krone Plus Logo
Süße Wiener Offensive
Wie Konditorei-Kette AIDA weltweit mitnaschen will
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf