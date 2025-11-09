An Hörnern gezogen: Krampus (20) musste ins Spital

Im Vorjahr war es durch solche Übergriffe allein an einem Wochenende zu fünf teils schwer verletzten Krampussen gekommen. Einer brach durch die Attacke bewusstlos zusammen. Manche Masken wurden dabei ebenfalls zerstört. Eine Entwicklung, die den Krampusläufern Angst macht und im schlimmsten Fall die Tradition beendet.