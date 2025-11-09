An Hörnern gezogen: Krampus (20) musste ins Spital

Schon im Vorjahr ist es in der Krampussaison in Kärnten zu Verletzungen der Läufer durch Zuschauer gekommen: Zieht man einen Krampus an den Hörnern, kann das schwerwiegende Folgen haben. Heuer wurde ein 20-Jähriger in Keutschach zum Opfer des Publikums.
In Keutschach begeisterte ein Krampuslauf am Samstag das Publikum, das von den Läufern durch Absperrgitter beim Gemeindeamt getrennt war. Gegen 18.15 Uhr näherte sich ein 20-Jähriger als Krampus den Zusehern, um sie durch ruckartige Bewegungen zu erschrecken – er beugte sich über das Absperrgitter.
Eine 62 Jahre alte Zuseherin packte den Krampus an den Hörnern der Maske und zog daran! Der 20-Jährige erlitt dadurch Verletzungen unbestimmten Grades und wurde von der Rettung in das UKH Klagenfurt gebracht.
Im Vorjahr war es durch solche Übergriffe allein an einem Wochenende zu fünf teils schwer verletzten Krampussen gekommen. Einer brach durch die Attacke bewusstlos zusammen. Manche Masken wurden dabei ebenfalls zerstört. Eine Entwicklung, die den Krampusläufern Angst macht und im schlimmsten Fall die Tradition beendet.
