Sorge, dass Feuerteufel erneut zuschlagen könnte

Was hinter vorgehaltener Hand gemunkelt wurde, ist nun Gewissheit: Das Feuer in einer Altstadtvilla an der Gmundener Esplanade wurde gelegt. Solange die Polizei den Unbekannten jagt, geht Sorge vor weiteren Bränden um. Unweit des Brandortes soll es immer wieder zu Problemen mit Betrunkenen kommen.
„Solange der Zündler nicht gefasst ist, müssen wir damit rechnen, dass er weitermacht“, sagt Gerald Kahrer, Kommandant der Feuerwehr Gmunden. Denn was seit dem Brand einer Altstadtvilla an der Esplanade vermutet wurde, ist seit Freitag Gewissheit. In der Nacht zum Donnerstag war ein Feuerteufel am Werk. „Ein Brandmittelspürhund hat am Dachboden angeschlagen. Dort wurde Brandbeschleuniger verschüttet“, bestätigt Günter Reischl vom Landeskriminalamt OÖ.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.