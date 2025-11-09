Vorteilswelt
Nach Brandstiftung

Sorge, dass Feuerteufel erneut zuschlagen könnte

Oberösterreich
09.11.2025 07:00
Das Dach der Altstadtvilla stand in Vollbrand.
Das Dach der Altstadtvilla stand in Vollbrand.(Bild: FF Gmunden)

Was hinter vorgehaltener Hand gemunkelt wurde, ist nun Gewissheit: Das Feuer in einer Altstadtvilla an der Gmundener Esplanade wurde gelegt. Solange die Polizei den Unbekannten jagt, geht Sorge vor weiteren Bränden um. Unweit des Brandortes soll es immer wieder zu Problemen mit Betrunkenen kommen.

„Solange der Zündler nicht gefasst ist, müssen wir damit rechnen, dass er weitermacht“, sagt Gerald Kahrer, Kommandant der Feuerwehr Gmunden. Denn was seit dem Brand einer Altstadtvilla an der Esplanade vermutet wurde, ist seit Freitag Gewissheit. In der Nacht zum Donnerstag war ein Feuerteufel am Werk. „Ein Brandmittelspürhund hat am Dachboden angeschlagen. Dort wurde Brandbeschleuniger verschüttet“, bestätigt Günter Reischl vom Landeskriminalamt OÖ.

