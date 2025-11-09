Sorge, dass Feuerteufel erneut zuschlagen könnte

„Solange der Zündler nicht gefasst ist, müssen wir damit rechnen, dass er weitermacht“, sagt Gerald Kahrer, Kommandant der Feuerwehr Gmunden. Denn was seit dem Brand einer Altstadtvilla an der Esplanade vermutet wurde, ist seit Freitag Gewissheit. In der Nacht zum Donnerstag war ein Feuerteufel am Werk. „Ein Brandmittelspürhund hat am Dachboden angeschlagen. Dort wurde Brandbeschleuniger verschüttet“, bestätigt Günter Reischl vom Landeskriminalamt OÖ.