Sophie (1) nach Reifenwechsel von Auto erdrückt

Man mag sich nicht vorstellen, was das für die Eltern bedeutet: Ein Ehepaar hatte Samstagabend in der Garageneinfahrt die Winterreifen montiert, mit dabei war ihre kleine Tochter (fast 2). Nach Abschluss der Arbeiten wollte die Mutter den Wagen umparken, dürfte dabei das Kleinkind übersehen haben.
Am Samstagabend wechselte ein Ehepaar (31, 29) im Innkreis bei ihrem Pkw in der Garageneinfahrt die Reifen. Mit dabei war auch die kleine Tochter Sophie, die Anfang Dezember ihren zweiten Geburtstag gefeiert hätte. Nach getaner Arbeit wollte die Mutter den Wagen rückwärts aus der Einfahrt fahren, vermutlich um ihn umzuparken.
Kind übersehen
Dabei kam es zum folgenschweren Unglück: Das Kleinkind dürfte sich hinter dem Auto aufgehalten haben, wurde von der Mutter übersehen und niedergestoßen. Als die 29-Jährige ein lautes Geräusch hörte, hielt sie das Auto sofort an und bemerkte den Unfall. Sofort holte sie ihren Mann zu Hilfe, der noch versucht haben soll, den Pkw mit einem Wagenheber anzuheben.
Eltern unter Schock
Doch auch die eintreffenden Einsatzkräfte konnten der kleinen Sophie nicht mehr helfen. Sie starb noch an der Unfallstelle an ihren schweren Kopfverletzungen. Ein Kriseninterventionsteam kümmerte sich um die schwer geschockten Eltern.
