Sophie (1) nach Reifenwechsel von Auto erdrückt

Kind übersehen

Dabei kam es zum folgenschweren Unglück: Das Kleinkind dürfte sich hinter dem Auto aufgehalten haben, wurde von der Mutter übersehen und niedergestoßen. Als die 29-Jährige ein lautes Geräusch hörte, hielt sie das Auto sofort an und bemerkte den Unfall. Sofort holte sie ihren Mann zu Hilfe, der noch versucht haben soll, den Pkw mit einem Wagenheber anzuheben.