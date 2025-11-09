Drama um Ex-Salzburger: „Wir sind sehr besorgt!“

Verletzungsdrama um Benjamin Sesko: Der ehemalige Salzburg-Stürmer verletzte sich bei Manchester Uniteds 2:2 gegen Tottenham Hotspur am Knie. Nun droht eine lange Pause.
Im Premier-League-Schlager kam der Slowene, der bei den „Red Devils“ noch nicht überzeugen konnte, in der 58. Minute ins Spiel. Kurz vor Schluss die Schrecksekunde: Der 22-Jährige musste mit Schmerzen im Knie ausgewechselt werden.
„Wir sind sehr besorgt! Sesko hat sich eine Knieverletzung zugezogen“, schilderte Trainer Ruben Amorim nach der Partie. „Bei Knieverletzungen bin ich immer besorgt. Wir brauchen Benjamin, wir warten auf die Ergebnisse der Untersuchungen.“
Turbulente Partie
Es war eine spektakuläre Partie am Samstag. Bryan Mbeumo hatte die Gäste in Führung (32.) gebracht, ehe es im Finish turbulent wurde. Tottenham schien die Partie nach Treffern von Mathys Tel (84.) und Richarlison (91.) gedreht zu haben, doch Matthijs de Ligt gelang in der 96. Minute noch der Ausgleich für United. Bei Tottenham wurde Kevin Danso in der 88. Minute eingewechselt.
