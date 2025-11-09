Drama um Ex-Salzburger: „Wir sind sehr besorgt!“

Turbulente Partie

Es war eine spektakuläre Partie am Samstag. Bryan Mbeumo hatte die Gäste in Führung (32.) gebracht, ehe es im Finish turbulent wurde. Tottenham schien die Partie nach Treffern von Mathys Tel (84.) und Richarlison (91.) gedreht zu haben, doch Matthijs de Ligt gelang in der 96. Minute noch der Ausgleich für United. Bei Tottenham wurde Kevin Danso in der 88. Minute eingewechselt.