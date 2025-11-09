Syriens Übergangspräsident in den USA eingetroffen

Al-Sharaas Regierung steht jedoch im Verdacht, die Minderheiten in Syrien wie Alawiten, Christen, Drusen oder Kurden nicht ausreichend zu schützen. Im März waren bei Massakern in den vorwiegend von Angehörigen der Alawiten bewohnten Regionen im Westen Syriens mehr als 1700 Menschen getötet worden. Bei einem Gewaltausbruch in Sweida wurden zuletzt mehr als 1000 Menschen getötet, die meisten von ihnen Drusen.