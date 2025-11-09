„Lack gesoffen!“ Große Aufregung nach Bayern-Remis

Beim 2:2-Remis des FC Bayern München bei Union Berlin hat eine hauchdünne Abseitsentscheidung für großen Ärger beim Hauptstadtklub gesorgt. „Das erste Tor ist ein Tor. Wegen dieser fünf Millimeter auf Abseits zu gehen, da hat einer Lack gesoffen. Es tut mir leid“, schimpfte Trainer Steffen Baumgart.
Was war passiert? Der vermeintliche Führungstreffer der Berliner in der neunten Minute durch Ilyas Ansah war nach Intervention des Video-Schiedsrichters wegen Abseits nicht gegeben worden.
Auf den Fernsehbildern mit der kalibrierten Linie war das mit dem bloßen Auge schwer erkennbar.
„Wir reden vom Millimeterbereich“
Baumgart kritisierte generell solch knappe Entscheidungen. „In Bremen geht die Abseitslinie nicht, da brauchen wir 45 Minuten, bevor wir eine Linie ziehen. Und hier schaffen wir es, sie auf 0,5 Millimeter zu ziehen. Für mich ist es nicht verlässlich. Wir reden vom Millimeterbereich“, sagte der Union-Trainer im Sky-Interview – hier zu sehen:
Siegesserie gerissen
Nach 16 Siegen aus den ersten 16 Saisonspielen konnten die Berliner die beeindruckende Erfolgsserie des FC Bayern beenden. Neben großer Freude herrschte jedoch (wieder einmal) Ärger über den umstrittenen VAR …
