„Lack gesoffen!“ Große Aufregung nach Bayern-Remis

„Wir reden vom Millimeterbereich“

Baumgart kritisierte generell solch knappe Entscheidungen. „In Bremen geht die Abseitslinie nicht, da brauchen wir 45 Minuten, bevor wir eine Linie ziehen. Und hier schaffen wir es, sie auf 0,5 Millimeter zu ziehen. Für mich ist es nicht verlässlich. Wir reden vom Millimeterbereich“, sagte der Union-Trainer im Sky-Interview – hier zu sehen: