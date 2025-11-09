Warum wir in unsicheren Zeiten Halt im Sinn suchen

Klimakrise, Krieg, Jobstress, Verlust – manchmal fühlt sich das Leben an, als würde ein Sturm aus allen Richtungen auf uns einprasseln. In solchen Momenten suchen viele Halt. Aber wo findet man den, wenn Sicherheiten bröckeln? Die Psychologin Tatjana Schnell hat dazu eine klare Antwort: im Sinn. Bei ihrem Vortrag in Feldkirch im Rahmen der AK-Vortragsreihe „Wissen fürs Leben“ erklärte sie, warum Sinnfragen in Krisenzeiten wichtiger sind als je zuvor. Schnell forscht seit über zwanzig Jahren an der Universität Innsbruck über Sinn, Bedeutsamkeit und Lebenszufriedenheit.