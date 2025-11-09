Erinnerung an die dunkelsten Tage der Steiermark

In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 wurde aus jahrelanger Hetze blutiger Ernst. Nicht irgendwo im fernen Ausland, sondern mitten in der Steiermark. Vor den Augen Tausender, die nicht einschritten – sondern den Mob noch aufstachelten und selbst zuschlugen, immer und immer wieder. Die furchtbare Reichspogromnacht, die sich heute zum 87. Mal jährt, markiert den Übergang von der Diskriminierung jüdischer Mitbürger zu ihrer systematischen Vertreibung und Ermordung.