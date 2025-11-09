Erinnerung an die dunkelsten Tage der Steiermark

87 Jahre nach den schrecklichen Pogromen vom 9. November 1938 ist Antisemitismus aktueller denn je: Nicht erst seit dem Gaza-Krieg haben verbale und körperliche Angriffe auf Juden in ganz Europa dramatisch zugenommen. Auch in der Steiermark habe sich deren Lage verschlechtert, sagt Elie Rosen.
In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 wurde aus jahrelanger Hetze blutiger Ernst. Nicht irgendwo im fernen Ausland, sondern mitten in der Steiermark. Vor den Augen Tausender, die nicht einschritten – sondern den Mob noch aufstachelten und selbst zuschlugen, immer und immer wieder. Die furchtbare Reichspogromnacht, die sich heute zum 87. Mal jährt, markiert den Übergang von der Diskriminierung jüdischer Mitbürger zu ihrer systematischen Vertreibung und Ermordung.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.