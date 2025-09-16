Kürbisse aus NÖ retten heuer die Kernöl-Produktion

In NÖ wird gute Ernte erwartet

„Das ist aber eher ein regionales Problem“, ist Brandstätter beruhigt. In Niederösterreich erwarte man derzeit eine gute Durchschnittsernte, eventuell sogar etwas mehr Ertrag als zuletzt. „Denn die Anbaufläche ist seit dem Vorjahr um 2000 Hektar mehr geworden“, sagt der Landwirt. Normalerweise stammen zwei Drittel des Kernöls aus steirischen Kernen, und ein Drittel aus Niederösterreich. In „schlechten“ Jahren aber – wie etwa 2014 – liefere Niederösterreich auch schon mal die Hälfte des Rohstoffes. Man wird sehen, wie viel Niederösterreich heuer im Steierischen Kürbiskernöl steckt!