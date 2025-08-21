Wetterkapriolen lassen Kürbisernte schrumpfen

„Auf jeden Fall ausreichend Kernöl“

Der Kammer-Chef rechnet heuer mit „eher unterdurchschnittlichen Erträgen“ – mit starken regionalen Schwankungen. Franz Labugger, Obmann der Gemeinschaft Steirisches Kürbiskernöl, wirft mit Blick auf den Acker aber ein: „Wir haben eine relativ gleichmäßige Abreife, das spricht für eine gute Kernqualität.“ Sorgen müssten sich Kernöl-Liebhaber ob der eher durchwachsenen Ernteaussichten nicht machen: „Wir haben auch noch Kerne gelagert, es wird auf jeden Fall ausreichend Öl geben.“ Auch der Preisanstieg dürfte nur moderat ausfallen.