Wetterkapriolen lassen Kürbisernte schrumpfen

Hitze und Trockenheit haben steirische Bauern gefordert. Der Kürbiskern-Ertrag wird heuer im Schnitt schmäler ausfallen. Aber: „Es wird genug steirisches Kürbiskernöl geben“. Apfelbauern blicken Ernte indes zuversichtlich entgegen.
Die Ölkürbisernte – Basis für das steirische Leitprodukt schlechthin – steht unmittelbar bevor. Bei einem Lokalaugenschein der Landwirtschaftskammer auf einem Acker von Kürbisbauer Michael Konrad in Kalsdorf südlich von Graz zeigt sich, dass die heurige Ausbeute sehr unterschiedlich ausfallen wird. Während die Früchte auf einem Acker teils nur gut faustgroß sind, erreichen andere, nur rund fünf Kilometer entfernt, fast Fußball-Größe.
Starke regionale Unterschiede
„Die sandigen Schotter-Böden haben sehr unter den Trocken- und Hitzeperioden gelitten“, erklärt der Landwirt und setzt nach: „Auf anderen, schwereren Böden, wo es auch zumindest einige Gewitterregen gegeben hat, sieht es wieder ganz gut aus.“
Vor allem in der Süd- und Weststeiermark haben Ackerbauern heuer unter zwei intensiven Hitzeperioden und Trockenheit gelitten. Für Kürbisbauern kam erschwerend hinzu, dass es in der Anbauzeit sehr kühl war, was das Keimen der Kerne verzögerte. „Da hat sich wieder gezeigt, wie wichtig die Beize ist“, erklärt Landwirtschaftskammer-Präsident Andreas Steinegger.
Ein praxistaugliches Beizmittel ist entscheidend für die Zukunft des Kürbisanbaus.
Landwirtschaftskammer-Präsident Andreas Steinegger
Vor zwei Jahren hatte das Wegfallen eines Beizmittels ja für massive Probleme und Totalausfälle bei Kürbisbauern gesorgt. Seither ist der Einsatz der Beize, die das sensible Saatgut vor Schädlingen schützt, dank einer sogenannten Notfallzulassung wieder möglich. „Ein praxistaugliches Beizmittel ist entscheidend für die Zukunft des Kürbisanbaus“, so Steinegger.
„Auf jeden Fall ausreichend Kernöl“
Der Kammer-Chef rechnet heuer mit „eher unterdurchschnittlichen Erträgen“ – mit starken regionalen Schwankungen. Franz Labugger, Obmann der Gemeinschaft Steirisches Kürbiskernöl, wirft mit Blick auf den Acker aber ein: „Wir haben eine relativ gleichmäßige Abreife, das spricht für eine gute Kernqualität.“ Sorgen müssten sich Kernöl-Liebhaber ob der eher durchwachsenen Ernteaussichten nicht machen: „Wir haben auch noch Kerne gelagert, es wird auf jeden Fall ausreichend Öl geben.“ Auch der Preisanstieg dürfte nur moderat ausfallen.
Neben dem Kürbiskernöl zählt der Apfel zu den bekanntesten steirischen landwirtschaftlichen Produkten. In den letzten Jahren waren Apfelbauern aber immer wieder von Extremwetter-Ereignissen gezeichnet. Im Vorjahr fiel die Ernte daher sehr schmal aus, es wurde nur ein Drittel einer durchschnittlichen Menge eingefahren.
Hagel lokal begrenzt
Heuer gibt es für die gebeutelte Branche endlich wieder einen Hoffnungsschimmer: Nach mehreren Frostjahren „blicken die steirischen Obstbauern heuer einer guten Apfelernte entgegen. Die gefährlichen Spätfröste sind erfreulicherweise ausgeblieben und Hagel war lokal begrenzt“, heißt es seitens der Landwirtschaftskammer Steiermark.
Drei Viertel der Apfel-Anbaufläche Österreichs liegen in der Steiermark, bewirtschaftet von rund 950 Betrieben. Durch den Preisdruck und zunehmender Wetterkapriolen werfen aber immer mehr Apfelbauern das Handtuch. Die Anbaufläche – aktuell rund 4700 Hektar – ist seit 2010 rund um ein Viertel zurückgegangen.
Ein wesentlicher Schlüssel für die Zukunft der Branche sind Bewässerungsanlagen in den Obstgärten, die sowohl bei Spätfrost (Frostberegnung) als auch bei Trockenheit entscheidend für den Ertrag sind.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.