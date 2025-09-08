Österreichs Frauen als Gruppensieger aufgestiegen!

LIVE: Italien gleicht gegen Israel aus!
WM-Qualifikation
Österreichs Frauen haben die erste Gruppenphase der Softball-EM in Prag souverän überstanden!
Die Österreicherinnen gewannen in der Gruppe D ihre drei Spiele und schafften damit den Aufstieg in die Halbfinal-Gruppe X. Nach den Sonntag-Erfolgen über Litauen (17:2) und Schweden (6:3) besiegte die ABF-Auswahl am Montag auch die Türkei mit 15:5.
Im ersten Spiel der zweiten Gruppenphase mit sechs Mannschaften in Gruppe X ging es schon am Montag gegen Israel, den Sieger der Vorrunden-Gruppe A, weiter. Die Österreicherinnen mussten sich mit 1:2 geschlagen geben.
Für die rot-weiß-rote Mannschaft geht es am Dienstag gegen Tschechien (12 Uhr) sowie gegen Spanien (16.30 Uhr). Am Mittwoch sind Deutschland (10 Uhr) und Italien (16.30 Uhr) Gegner.
