Biologe erklärt, wann Hornissen zur Gefahr werden

In akute Lebensgefahr geriet Sonntagnachmittag eine Frau, die in Hofstätten in der Gemeinde Kumberg (Bezirk Graz-Umgebung) von einem Schwarm äußerst aggressiver Hornissen angegriffen wurde. Denn das Gift der Tiere löste bei der 57-Jährigen einen schweren allergischen Schock aus. In letzter Sekunde konnte sie, wie berichtet, von einem engagierten Rotkreuz-Mitarbeiter gerettet werden.