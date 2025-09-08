Biologe erklärt, wann Hornissen zur Gefahr werden

Spanien-Kicker nach Dopingverstoß gesperrt
Eine Grazerin (57) wäre bei einer Hornissen-Attacke beinahe gestorben. Ein Biologe erklärt, wann und warum Hornissen zur Gefahr werden können. Der Zustand des Opfers ist laut Krankenhaus inzwischen stabil.
In akute Lebensgefahr geriet Sonntagnachmittag eine Frau, die in Hofstätten in der Gemeinde Kumberg (Bezirk Graz-Umgebung) von einem Schwarm äußerst aggressiver Hornissen angegriffen wurde. Denn das Gift der Tiere löste bei der 57-Jährigen einen schweren allergischen Schock aus. In letzter Sekunde konnte sie, wie berichtet, von einem engagierten Rotkreuz-Mitarbeiter gerettet werden.
