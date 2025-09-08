1er-BMW muss beim Crashtest Federn lassen!

Eine weitere positive Überraschung: das Modell firefly der chinesischen Gruppe Nio, das ebenfalls eine Fünf-Sterne-Bewertung erhielt und im Segment der kleinen Elektrofahrzeuge neue Maßstäbe setzt. „Besonders bemerkenswert ist auch hier der Schutz erwachsener Insassen, der mit 96 Prozent bewertet wurde und einen Spitzenwert in der Geschichte von Euro NCAP darstellt“, erklärt Hava. „Dieses Ergebnis zeigt, dass auch bei kleineren Fahrzeugen keine Kompromisse in Sachen Sicherheit notwendig sind.“